Nepsis, l’association des jeunes de la Métropole roumaine d’Europe occidentale et méridionale, créé à l’initiative et avec la bénédiction de Mgr Joseph, organise son congrès annuel qui se déroulera du 23 au 25 juin à la cathédrale métropolitaine des Saints Archanges 9bis rue Jean de Beauvais 75005 Paris.

La participation est gratuite et se fera grâce à l’inscription en ligne.

Le programme détaillé sera communiqué bientôt !

Contact : nepsis.france@mitropolia.eu