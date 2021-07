Décès de Mgr Nicéphore, métropolite d’Afrique centrale

Le métropolite Nicéphore de Kinshasa (Patriarcat d’Alexandrie) a rendu son dernier souffle à l’hôpital « Papanikolaou » de Thessalonique après avoir été victime d’un arrêt cardiaque lors de son transfert du Congo le 27 juillet.

Le hiérarque, infecté par la Covid-19 et hospitalisé dans un hôpital congolais en raison de maladies pulmonaires et cardiaques sous-jacentes, a été transporté dans la journée du 27 juillet pour poursuivre son traitement à Thessalonique, mais son état de santé était déjà très affaibli.

Le métropolite Nicéphore (né George) Mikrayananitis est né à Thessalonique en 1949. Il est diplômé de la faculté de théologie de l’université de Thessalonique en 1975. En 1971, il est devenu moine dans le monastère de Tzagarola à La Cannée (Crète). Il a été ordonné diacre le 22 août 1971 et prêtre en 1978 par l’évêque Chrysostome de Rhodostolos. En 1977, il se rend au Mont Athos où il s’installe dans le skite Sainte-Anne-Mineure et est nommé d’abord professeur à l’École athonite et ensuite de 1988 à 1997 est son directeur. Il a ensuite servi à Gjirokastra, en Albanie, et depuis 2006 au Congo. Le 24 octobre 2010, il a été ordonné métropolite d’Afrique centrale.

En 2011, lors de son passage à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, il nous a accordé un entretien pour nous décrire le développement de l’orthodoxie au Congo. Nous vous invitons à le regarder.

Source