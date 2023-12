La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le Conseil interreligieux de Russie est depuis 25 ans au service de la paix et de la concorde entre les religions et les peuples de notre pays. Pendant ces années, les communautés religieuses de Russie ont beaucoup contribué à éduquer la société à une haute culture des relations interreligieuses et interethniques. La population a ainsi réussi à surmonter les nombreux défis qui se posaient à elle, à conserver son attachement