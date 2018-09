En date du 9 septembre 2018, le Synode des évêques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières a publié la déclaration suivante, relativement à la nomination à Kiev d’exarques du Patriarcat de Constantinople : « Nous tenant devant Dieu dans la prière aux côtés de l’Église ukrainienne orthodoxe sœur, avec à sa tête S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre – respecté et vénéré par tous dans le monde orthodoxe – le primat de la seule Église du Christ canonique reconnue sur le territoire de l’Ukraine, nous, membres du Synode des évêques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, exerçant nos ministères dans les pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australie et de Nouvelle-Zélande et d’autres pays occidentaux, et prenant en charge pastoralement de nombreux émigrés des pays de la Russie historique et leurs descendants, exprimons notre profonde indignation au sujet de la violation flagrante des saints canons par l’Église orthodoxe de Constantinople. La décision de la hiérarchie de celle-ci concernant l’envoi de ses « exarques » sur le territoire canonique de l’Église orthodoxe d’Ukraine, sans concertation de cette question avec S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille et avec S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, constitue une intrusion fort grossière et sans précédent d’une Église sur un territoire étranger disposant de sa propre Église locale, qui seule assume la responsabilité de son troupeau orthodoxe dans ce pays. Une telle mesure de S.S. le patriarche Bartholomée et de ses confrères archipasteurs menace l’unité de la Sainte Orthodoxie. Pour cette raison, nous appelons le clergé et les fidèles de l’Église russe hors-frontières et des autres Églises orthodoxes au redoublement de saintes et ardentes prières pour la paix en Ukraine et aussi à une opposition inconditionnelle au mal qui frappe nos frères et sœurs persécutés, fils et filles de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Que le Grand et Suprême Chef de l’Église et des Pasteurs, Jésus Christ, renforce S.B. le métropolite Onuphe et l’épiscopat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, devant lequel tous ceux qui se sont séparés doivent venir dans la pénitence et demander de façon appropriée à être reçus dans l’Église orthodoxe. Que le Seigneur accorde à Sa Béatitude avec son clergé et son peuple la longanimité, Son abondante miséricorde, Ses bénédictions et Ses consolations dans l’affliction qui frappe les fidèles au Christ en Terre ukrainienne. Amen ».

