Discours de Sa Béatitude le métropolite Onuphre à l’occasion du troisième anniversaire de l’attaque russe à grande échelle contre l’Ukraine

À l’occasion du troisième anniversaire de l’invasion russe à grande échelle en Ukraine, Sa Béatitude le métropolite Onuphre, primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, appelle à la prière pour les défenseurs du pays et à l’unité nationale face à l’agression. Condamnant fermement les actions de l’armée russe, il réaffirme l’engagement de son Église auprès du peuple ukrainien malgré les « calomnies » et « accusations artificielles » auxquelles elle fait face. Ci-après la traduction française :

« Chers frères et sœurs ! Chers Ukrainiens !

Notre Patrie s’oppose déjà depuis trois ans à l’invasion militaire russe à grande échelle. Depuis trois ans, notre Patrie souffre de l’horrible effusion de sang que l’armée russe, qui prend la vie de nos compatriotes littéralement chaque jour, a apportée sur notre terre ukrainienne.

Le Seigneur a laissé Sa paix Divine à l’humanité (cf. Jean 14:27), par laquelle chacun est béni (cf. Ps. 28:11). Rien ne peut excuser ceux qui rompent la paix bénie, multiplient la haine et sèment la mort. En revanche, ceux qui chérissent la justice et se tiennent en défense de leurs proches et de leurs bien-aimés sont parés de grandes œuvres de bien.

Ce jour est récemment devenu une Journée nationale de prière spéciale en Ukraine. Nous offrons nos prières au Donneur de paix (cf. Phil. 4:9) et au Seigneur des armées (cf. Ps. 45:8, 12) pour tous les militaires ukrainiens, qui poursuivent leur exploit d’abnégation chaque jour, défendant courageusement l’Ukraine et ses habitants. Nous prions également pour tous les travailleurs médicaux et les secouristes qui, malgré la fatigue et autres difficultés concomitantes, servent avec abnégation leur prochain.

L’Église orthodoxe ukrainienne, indépendamment des calomnies, spéculations et accusations artificielles, reste avec son peuple, se préoccupant de son bien-être et de l’avènement d’une paix juste dans notre Patrie. Saint Grégoire le Théologien note : honorer une mère est un devoir religieux. Maintenant, différents individus ont différentes mères ; mais la mère commune de tous est notre pays. C’est l’Ukraine qui est la Patrie de millions de croyants de notre Église, parmi lesquels se trouvent des militaires et des travailleurs médicaux, des sauveteurs et des bénévoles, des membres de missions sociales et humanitaires.

Chers frères et sœurs ! Offrons aujourd’hui nos prières au Père Céleste Aimant pour qu’il bénisse l’Ukraine souffrante et tous nos compatriotes ! Préservons notre unité interne, ne perdons pas le respect les uns pour les autres, et n’oublions pas tous ceux qui ont donné leur vie pour un avenir pacifique de notre pays.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous (cf. 2 Cor. 13:14).

Seigneur, ô Grand et Tout-Puissant, protège notre Ukraine bien-aimée !

Onuphre

métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine »

Source