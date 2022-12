Documentaire « Mont Athos, saint Joseph l’Hésychaste »

Saint Joseph l’Hésychaste est l’une des figures majeures de la spiritualité orthodoxe au XXe siècle. Il fut, au Mont Athos, le principal restaurateur du mode de vie hésychaste, en particulier de la “prière de Jésus”. Ses disciples, peu nombreux, mais remarquables, ont, après sa mort, répandu, par leur activité et leur rayonnement, son enseignement et sa pratique dans tout le Mont-Athos, puis dans toute la Grèce, à Chypre et jusqu’en Amérique du Nord. Vrai père spirituel, l’Ancien Joseph savait s’adresser à chacun en fonction de ses conditions de vie, de son propre état intérieur et de ses propres besoins. Ce film retrace son histoire. Le documentaire est réalisé par le Monastère de Vatopédi et diffusé en France par KTO. Avec la voix d’André Dussollier et Jonathan Jackson dans le rôle principal.