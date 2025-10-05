Documentaire « Saint Dumitru le Confesseur » – 12 octobre à 9 h 30 sur France 2

Prêtre, théologien, martyr, saint : rencontrez le père Dumitru Stăniloae, l’une des plus grandes figures spirituelles du christianisme orthodoxe du XXᵉ siècle.

Canonisé récemment par l’Église orthodoxe roumaine, le père Dumitru Stăniloae a été un homme de courage et de foi. Prêtre marié, théologien de renommée mondiale, il a tenu tête à la persécution communiste et maintenu la flamme de la tradition orthodoxe dans les moments les plus sombres.

Son œuvre colossale – la traduction de la Philocalie en roumain – a provoqué un réveil spirituel en Roumanie, donnant aux croyants l’accès à la sagesse des Pères du désert et à la prière du cœur.

Ce documentaire raconte l’histoire d’un homme qui a fait de la souffrance un témoignage de foi, et dont l’héritage éclaire encore les sentiers de la spiritualité orthodoxe.

Diffusion : dimanche 12 octobre à 9 h 30 sur France 2

À partir du lundi 13 octobre sur YouTube

Un documentaire produit par le Père Jivko Panev