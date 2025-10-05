Documentaire « Saint Dumitru le Confesseur » – 12 octobre à 9 h 30 sur France 2

Documentaire « Saint Dumitru le Confesseur » – 12 octobre à 9 h 30 sur France 2

Prêtre, théologien, martyr, saint : rencontrez le père Dumitru Stăniloae, l’une des plus grandes figures spirituelles du christianisme orthodoxe du XXᵉ siècle.
Canonisé récemment par l’Église orthodoxe roumaine, le père Dumitru Stăniloae a été un homme de courage et de foi. Prêtre marié, théologien de renommée mondiale, il a tenu tête à la persécution communiste et maintenu la flamme de la tradition orthodoxe dans les moments les plus sombres.
Son œuvre colossale – la traduction de la Philocalie en roumain – a provoqué un réveil spirituel en Roumanie, donnant aux croyants l’accès à la sagesse des Pères du désert et à la prière du cœur.
Ce documentaire raconte l’histoire d’un homme qui a fait de la souffrance un témoignage de foi, et dont l’héritage éclaire encore les sentiers de la spiritualité orthodoxe.
Diffusion : dimanche 12 octobre à 9 h 30 sur France 2
À partir du lundi 13 octobre sur YouTube
Un documentaire produit par le Père Jivko Panev

YouTube video

Le président estonien refuse de promulguer la loi modifiée sur les Églises et la renvoie à la Cour suprême d’Estonie

Le président Alar Karis a saisi la Cour suprême au sujet de la « loi modifiant la loi sur les ...

4 octobre

Saint hiéromartyr Hiérothée, évêque d’Athènes, (305)
