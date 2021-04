L’Église orthodoxe serbe d’Autriche et de Suisse : « La vaccination est une question médicale et non religieuse »

En raison de questions fréquentes et de doutes concernant le processus actuel de vaccination et la participation des croyants orthodoxes, le conseil diocésain du diocèse d’Autriche et de Suisse de l’Église orthodoxe serbe a appelé les fidèles à considérer ce processus exclusivement comme une question médicale et non religieuse et à suivre les instructions en […]

