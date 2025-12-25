Encyclique patriarcale pour Noël 2025

Catégories À la Une Actualités Déclarations Europe par
Encyclique patriarcale pour Noël 2025

† Bartholomée, par la miséricorde de Dieu, archevêque de Constantinople-Nouvelle Rome et patriarche œcuménique

À toute la plénitude de l’Église, grâce, miséricorde et paix de la part du Christ Sauveur né à Bethléem.

Très honorables frères hiérarques, enfants bien-aimés dans le Seigneur,

Ayant été une fois encore jugés dignes d’atteindre la grande fête de la Nativité dans la chair du Fils et Verbe de Dieu, nous glorifions « l’indicible et incompréhensible condescendance » du Sauveur du genre humain et Rédempteur de toute la création de la corruption, tout en proclamant avec les anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance envers tous les hommes »[1].

Le Christ s’est révélé comme « Emmanuel »[2], comme « Dieu avec nous » et « pour nous », comme Dieu auprès de chacun de nous et « plus proche de nous que nous-mêmes »[3]. Le Verbe prééternel de Dieu, qui est « consubstantiel au Père », comme l’a formulé dogmatiquement le premier concile œcuménique, dont le 1 700ᵉ anniversaire a été dignement célébré par le monde chrétien cette année, « devient semblable à sa propre créature », s’incarnant du Saint-Esprit et de la Vierge Marie « afin de faire des êtres humains des dieux ».

L’apolytikion (tropaire de renvoi) de Noël déclare que la Nativité du Christ « a fait resplendir au monde la Lumière de la connaissance » et a révélé « le sens transcendant et universel » de la vie et de l’histoire, à savoir la vérité que seule la foi chrétienne peut pleinement satisfaire la quête profonde de l’esprit et la soif du cœur, que « le salut ne se trouve en aucun autre » que le Christ[4]. Dès lors, la « connaissance » qui « enfle »[5] est jugée par les paroles du Seigneur : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres »[6].

L’événement suprarationnel de l’Incarnation est vécu et répété spirituellement dans la vie des fidèles qui aiment l’épiphanie du Christ Sauveur. Comme l’écrit saint Maxime le Confesseur : « Le Verbe de Dieu est né une fois dans la chair, mais il désire toujours naître dans l’esprit par amour pour ceux qui le désirent »[7]. En ce sens, la fête de la Nativité, de l’Incarnation divine et de la déification de l’humanité par la grâce, ne nous oriente pas vers un événement du passé, mais nous guide vers la « cité future »[8], vers le royaume céleste du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Dans un monde où résonnent l’écho de la guerre et le bruit des armes, la « paix dans le monde » angélique retentit et la voix du Seigneur bénit « les artisans de paix » tandis que sa sainte Église prie durant la Divine Liturgie « pour la paix d’en haut » et « pour la paix du monde entier ». La foi authentique au Dieu vivant renforce notre lutte pour la paix et la justice, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles humainement insurmontables. Comme le déclare de manière inspirante le Message du saint et grand Concile de l’Église orthodoxe — dont nous célébrerons le dixième anniversaire l’année prochaine — : « l’huile de l’expérience religieuse doit être utilisée pour panser les blessures et non pour rallumer le feu des conflits militaires »[9].

L’Évangile de la paix nous concerne particulièrement, nous chrétiens. Nous considérons qu’il est inadmissible de rester indifférents devant la fragmentation de la chrétienté, particulièrement lorsque cette attitude s’accompagne de fondamentalisme et d’un rejet explicite du dialogue interchrétien qui vise en fin de compte à transcender la division et à réaliser l’unité. L’obligation de s’efforcer vers l’unité chrétienne n’est pas négociable. La responsabilité de poursuivre les efforts des pionniers du Mouvement œcuménique ainsi que la justification de leur vision et de leur labeur reposent sur la jeune génération de chrétiens.

Nous appartenons au Christ, qui est « notre paix »[10] et « la plénitude de la joie » dans notre vie, la « bienveillance » qui jaillit de la conviction que « la vérité est arrivée » et que « l’ombre est passée », que l’amour est plus fort que la haine et la vie plus forte que la mort, que le mal n’a pas le dernier mot dans la vie du monde, qui est dirigé par le Christ, qui est « le même hier, aujourd’hui et demain »[11]. Cette foi doit resplendir et se révéler dans la manière dont nous honorons Noël et les autres fêtes de l’Église. La célébration joyeuse des fidèles devrait témoigner de la puissance transformatrice de notre foi dans le Christ. Elle devrait être un temps de bienveillance et de délectation spirituelle, l’expérience de cette ineffable « grande joie »[12] qui est « synonyme de l’Évangile ».

Très honorables frères et enfants bien-aimés,

En 2026, la sainte Grande Église du Christ honorera l’accomplissement des 1 400 ans depuis le 7 août 626, lorsque l’hymne acathiste fut chanté « debout » durant les vigiles en l’église de la Panagía des Blachernes, en expression de gratitude envers la Très Sainte Mère de Dieu, pour la protection de la Ville de Constantinople contre l’attaque de forces ennemies. À l’occasion de ce jalon historique, l’annuaire 2026 du Patriarcat œcuménique sera consacré à la commémoration de cet événement significatif pour notre tradition et notre identité, qui sont inséparablement et profondément associées à l’honneur réservé à notre Mère de Dieu toujours bénie et très pure, défenseure et protectrice de notre peuple.

Dans cet esprit, tandis que nous nous inclinons devant Marie qui tient l’Enfant Jésus dans ses bras, et que nous adorons le Verbe divin qui a assumé notre forme, nous vous souhaitons à tous une bienheureuse Sainte Douzaine et une nouvelle année de la faveur du Seigneur féconde en bonnes œuvres et remplie de dons divins, à Lui appartiennent toute gloire, honneur et adoration, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Noël 2025

† Bartholomée de Constantinople

Votre fervent suppliant de tous devant Dieu

  1. Lc 2, 14.
  2. Mt 1, 23.
  3. Nicolas Cabasilas, La Vie en Christ, VI, PG 150, 660.
  4. Ac 4, 12.
  5. Cf. 1 Co 8, 1.
  6. Jn 8, 32.
  7. Chapitres divers sur la théologie et l’économie divine X, 8, PG 90, 1181.
  8. Hé 13, 14.
  9. Paragraphe 4.
  10. Ép 2, 14.
  11. Hé 13, 8.
  12. Cf. Lc 2, 10.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge »

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire ...

Encyclique patriarcale pour Noël 2025

† Bartholomée, par la miséricorde de Dieu, archevêque de Constantinople-Nouvelle Rome et patriarche œcuménique À toute la plénitude de l’Église, ...

Message de Noël du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale de Pologne

Message de Noël du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale de Pologne au très vénérable clergé, aux vénérables moines,aux fidèles, à ...

Message du patriarche de Bulgarie Daniel à l’occasion de la Nativité du Christ – 2025

Le Christ est né ! Glorifions-Le ! Chers frères et sœurs dans l’Enfant-Dieu qui est né, Avec révérence et émerveillement, ...

Message de Noël 2025 du patriarche Daniel

La Nativité du Christ annoncée par les prophètes et proclamée par les anges et les bergers Au vénérable ordre monastique, ...

Message de Noël 2025 du métropolite JEAN de Doubna, archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

Aux Excellences, au clergé, aux moines, aux moniales et aux fidèles de l’Archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe en ...

Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée de Janvier

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté ...

12 décembre (ancien calendrier) / 25 décembre (nouveau)   

Carême de la Nativité Saint Spyridon, évêque de Trimythonte à Chypre, thaumaturge (vers 348) ; saint Alexandre, évêque de Jérusalem, ...

25 décembre

LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST Liturgie de saint Jean Chrysostome Quand, à l’apogée de son règne, César Auguste (30 ...

Bande-annonce du documentaire : « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » – 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire ...

L’office de la Nativité en version bilingue slavon-français

L’office de la Nativité du Christ complet  (grandes heures, vêpres, grandes complies, liturgie), en version bilingue slavon-français, est disponible ici ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Fête de la Nativité de Notre Seigneur Jésus »

Série inédite : « Liturgie orthodoxe » proposée par le père Jean-Claude Gurnade. Aujourd’hui la fête de la Nativité de Notre Seigneur ...

11 décembre (ancien calendrier) / 24 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Daniel, stylite près de Constantinople (490) ; saints Victoric, Gentien et Fuscien, martyrs à Amiens ...

24 décembre

Paramonie de la Nativité – Heures Royales – Liturgie de St Basile le Grand Carême de la Nativité Sainte Eugénie, ...

Déclaration du métropolite Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne, sur les persécutions en Ukraine

Chers frères et sœurs ! En vivant les événements ecclésiastiques de notre époque, les souvenirs de la fin des années ...

Le patriarche de Serbie Porphyre a accueilli solennellement le président géorgien Mikheïl Kavelachvili

Le 18 décembre 2025, le patriarche Porphyre de Serbie a solennellement accueilli M. Mikheïl Kavelachvili, président de la Géorgie, effectuant ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.