Mgr Gabriel (Tchemodakov), archevêque de Montréal et du Canada (Église russe hors-frontières) a accordé récemment une interview, dans laquelle il aborde les questions de la consécration de l’église des Néo-martyrs à Moscou, la réunification de l’Église orthodoxe russe en 2007, les relations de l’Église russe hors-frontières et du président Poutine, les problèmes de la Russie contemporaine. Nous publions ci-dessous la traduction intégrale de cette interview.

– Votre Éminence, commençons par ce qui a été peut-être l’un des principaux événements de la vie ecclésiale de l’année 2017. Avec d’autres membres de la délégation de l’Église russe hors-frontières, vous avez participé à la consécration de l’église de la Résurrection du Christ et des Nouveaux martyrs et Confesseurs de Russie au monastère Sretensky de Moscou. Si l’on en juge par les photos et les reportages télévisés, cela été vraiment un événement pneumatophore, en quelque sorte un jalon dans l’histoire de l’Église russe. Racontez, je vous en prie, vos impressions en tant que participant à cette solennité.

– Notre séjour, de même que notre participation à la consécration de cette magnifique église, construite dans les meilleures traditions de l’architecture ecclésiastique russe, coïncidait avec le dixième anniversaire du rétablissement de l’unité de l’Église orthodoxe russe. La veille, nous avons célébré la fête onomastique de S.S. le patriarche Cyrille, qui coïncidait avec la clôture de la fête de Pâque. Et le jour de l’Ascension du Seigneur a été consacré cette merveilleuse église de Dieu. Le dixième anniversaire du rétablissement de notre unité coïncide aussi avec le jour de l’Ascension. La construction de cette église a duré plusieurs années. Or, elle se trouve à la Lioubianka, à cet endroit même où ont souffert pour le Christ de nombreux néo-martyrs et confesseurs de Russie. C’est précisément ici que s’est déroulé leur chemin de croix, et maintenant cette église est bâtie en quelque sorte sur leurs saintes reliques. Et il est permis de considérer cela en quelque sorte comme un symbole de la résurrection et de la réunification de l’Église russe. Pour nous tous qui étions présents à cette consécration – et ce sont tous les membres du Synode des évêques de l’Église russe hors-frontières, tous nos évêques diocésains – nous avons eu un sentiment particulier : ici a été érigé une église des néo-martyrs, et à côté, tout près, se trouvent les tombes de ceux qui, directement ou non, étaient leurs bourreaux. Des villes, des rues de ces villes portent jusqu’à ce jour leurs noms… Pendant l’office solennel et après lui, non seulement l’église était pleine, mais aussi le porche et la vaste cour. À l’issue de l’office, S.S. le patriarche Cyrille s’est adressé à l’assistance, puis le président russe Vladimir Poutine qui, dans son allocution, a mentionné le dixième anniversaire du rétablissement de l’unité de l’Église orthodoxe russe. Le jour suivant eut lieu au monastère Sretensky une conférence dédiée à la vie et aux labeurs du saint hiérarque Jean de Changhaï et de San Francisco, pendant laquelle, entre autres, a été projeté le film documentaire préparé par la scénariste et réalisatrice Еlena Tchavtchadzé, directrice des programmes présidentiels du Fonds russe de la culture, fondatrice du fonds « Retour », qui lutte pour le retour aux traditions historiques, aux valeurs morales et aux appellations topographiques qui existaient en Russie jusqu’en 1917. De la part de la Russie de l’Étranger sont intervenus, lors de la conférence, l’archevêque Michel (Donskoff) et la presbytéra Marie Potapov, qui ont tous deux connus le saint dans leur enfance, alors qu’il était archevêque d’Europe occidentale.

– Vous, Monseigneur, êtes liés directement à la préparation de cet acte historique, c’est-à-dire au rétablissement de l’unité ecclésiale, et à tout ce qui s’est produit par la suite. C’étaient des moments complexes. L’échauffement des esprits pratiquement dans toutes nos paroisses, des disputes, des divisions, toute cette agitation s’est emparée de notre Église hors-frontières dès la période de la préparation du IVème Concile de la Diaspora et, encore après la publication des décisions de ce Concile, les disputes ne se sont pas apaisées, mais se sont renforcées. Maintenant, alors que dix ans se sont écoulés, pourriez-vous partager les émotions qui furent les vôtres pendant ces jours ?

– C’étaient des temps difficiles et complexes. Des temps de disputes et de troubles. En 2006 fut convoqué le Concile de la diaspora, qui eut lieu à San Francisco, la dernière chaire épiscopale du saint et thaumaturge Jean (Maximovitch), où jadis, par ses prières saintes et empreintes de sacrifice, ont été surmontées des difficultés considérables et graves. Des désaccords sont survenus également lors du Concile, non pas parce que la majorité de ses participants étaient opposés au rétablissement de l’unité, mais parce que nous avons abordé cette question alors que deux questions d’extrême importance pour nous restaient encore non résolues : il s’agit de l’œcuménisme et de la « déclaration » du métropolite Serge [de loyauté à l’État soviétique en 1927, ndt]. En 2017, 90 années se sont passées depuis la survenance de ce document controversé et les débats sont loin d’être clos à ce sujet. La majorité des délégués au Concile avait conscience, d’une façon ou d’une autre, que des changements immenses s’étaient produits dans notre Patrie, en Russie, et que du point de vue de l’Église, de changements réjouissants avaient lieu, mais tous, dans cette majorité, n’étaient pas en état de « recevoir », comme il est dit dans l’Évangile, cet événement historique, qui avait lieu par la volonté Divine. Et s’il n’y avait eu cette volonté Divine, deux hiérarques éminents, S.S. le patriarche Alexis et le métropolite Laure, tous deux d’éternelle mémoire, n’auraient pu mener à bien la mission qui leur était impartie par le Seigneur : présider le rétablissement attendu depuis si longtemps de l’Église russe. Je voudrais maintenant m’adresser encore une fois à ceux qui aujourd’hui restent toujours au nombre de ceux qui se sont séparés. S’ils se considèrent et se sentent patriotes de notre Patrie historique, comment peuvent-ils nier ce qui est évident ? Un grand mouvement spirituel se produit en Russie, et ne doit pas nous trouver « dans la négation », à l’instar de ceux qui, comme le dit la parabole du Seigneur, ont refusé de venir à la table festive qu’Il avait préparée. Il en résulte que ceux qui agissent de cette façon s’excluent eux-mêmes, se séparent de ce que la Russie ecclésiale de l’étranger avant tant désiré pendant des décennies. Il n’y a pas de bénédiction divine sur les schismes. Cela nous est connu depuis les temps les plus anciens et jusqu’à maintenant. Tous nos primats, dont le métropolite Vitaly également, bien que certains veulent l’oublier, avaient rêvé des changements qui se sont produits et qui se produisent aujourd’hui. Notre unité ecclésiale présente contribue au processus de rétablissement et de renaissance de la Sainte Russie. En tout état de cause, la majorité écrasante de nos paroissiens sont originaires de la Russie contemporaine ou, comme on l’exprimait dans les temps anciens, de « tous les États de l’Empire russe ».

– Qu’est-ce qui a changé dans la vie de l’Église, dans la Patrie comme dans la diaspora pendant cette décennie ?

– L’essence même, le contenu même de notre relation, a changé. Aujourd’hui, nos hiérarques participent directement aux travaux de l’Église orthodoxe russe une, dont l’activité du Saint-Synode. Moi-même, durant cette période, ai participé deux fois déjà aux sessions du Synode et très prochainement, en décembre, je me rendrai, si Dieu le veut, au Concile, consacré au 100ème anniversaire du rétablissement du Patriarcat et de l’élection du saint hiérarque Tikhon, le confesseur, le patriarche de Moscou. J’ajoute qu’il y a entre nous un échange constant d’expérience du travail ecclésial. Outre les affaires, disons, administratives, des pèlerinages ont lieu constamment aux saints lieux de Russie, auxquels ont pris part des milliers de nos paroissiens, et ce plus d’une fois – on ne voit pas tout en une seule fois, on ne peut aller partout ! En 2017, notre primat, le métropolite Hilarion, a parcouru, avec les pèlerins, toute la Russie. C’est déjà la troisième fois.

– Que pourriez-vous nous raconter sur les rencontres avec le président Poutine qui a fait beaucoup pour que l’unité de l’Église russe soit rétablie ?

– La rencontre avec lui au mois de mai, déjà mentionnée, est la quatrième. La première s’est produite en 2001 à Washington, peu après les événements tragiques du 11 septembre. Dès ce moment, il a été clair pour nous que le président Poutine faisait tout ce qui dépendait de lui afin de hâter l’unité ecclésiale russe. Il était sincèrement convaincu qu’une telle unité était indispensable au monde russe entier, et souhaitait y contribuer, dans la mesure de ses possibilités. En 2003, le président russe a séjourné à New York pour l’assemblée générale de l’ONU. Nous avons été invités à le rencontrer au Consulat de Russie situé à 91ème rue. Au lieu des 30-40 minutes prévues, notre entretien s’est prolongé pendant le dîner et a duré plus de deux heures, ce dont beaucoup ont été étonnés. Le président Poutine a consacré aux affaires ecclésiastiques bien plus de temps qu’aux rencontres avec de nombreux chefs d’État étrangers qui étaient aussi venus à l’Assemblée de l’ONU. Et il y a deux ans, le président russe a rendu visite à la résidence de notre Synode. Plus exactement à notre église synodale de la Mère de Dieu dite « Du Signe », afin de vénérer l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Koursk. C’est le métropolite Laure, d’éternelle mémoire, qui l’a accueilli. Pour ce qui me concerne, j’étais alors secrétaire du Synode des évêques, et j’ai invité le président à boire le thé, comme le veut l’usage russe. Et cette fois encore, le président russe a exprimé le souhait de nous rencontrer. Il a entendu des paroles de gratitudes pour ses efforts à aider le rétablissement de l’unité de l’Église russe. Par la miséricorde Divine, ses efforts ont été couronnés de succès, ce dont a témoigné sa présence aux solennités de la signature de l’acte de rétablissement de l’Église russe en 2007. Je suis convaincu que le président Poutine ressent et est conscient de la place qu’occupe l’Église dans la société, l’État, et la civilisation russes. Pour mieux comprendre la personnalité de Vladimir Poutine, je rappelle qu’il visite souvent le monastère de la Transfiguration à Valaam, qui a joué un rôle particulier dans notre histoire.

– Vous vous êtes rendu non seulement à Moscou, mais aussi dans la région de Toula, où l’un de vos parents est moine dans un monastère. Racontez, je vous en prie, ce voyage.

– Lorsque les solennités se sont terminées à Moscou, je suis parti pour la région de Toula avec une personne de ma famille qui vit à Moscou. Nous sommes arrivés au village d’Anastasovo près de Toula, où se trouve le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, qui a été fondé il y a un peu plus de cinq-cents ans. Au milieu du XVIIIème s., sous l’impératrice Catherine, le monastère a été fermé, l’église a été transformée en église paroissiale, et dans les années trente du siècle passé, du temps des bolcheviques, la paroisse a été fermée à son tour. À la fin des années 1990, l’église à été restituée, et depuis le début des années 2000, a commencé la renaissance du monastère. C’est là que vit mon grand-oncle, l’archimandrite du grand habit Aberce, originaire de Viatka. Il a vécu à une certaine époque en Argentine, où il était l’assistant de l’archevêque Joasaph (Skorodoumov) d’éternelle mémoire, qui fut un missionnaire connu au Canada, et il resta auprès de lui jusqu’au décès de celui-ci. L’archevêque Joasaph l’a ordonné prêtre.

– En juin, le Concile des évêques de l’Église russe hors-frontières s’est terminé par la grande consécration de la cathédrale des saints néo-martyrs et confesseurs de Russie à Munich. Peut-on dire qu’il est impossible de comprendre le sens authentique de la triste date – le centenaire du second « temps des troubles » – que l’on continue d’appeler « révolution russe », sans prendre conscience profondément du grand miracle de l’exploit des néo-martyrs qui a sanctifié toute la Russie ?

– Notre Concile, qui s’est déroulé près de Munich, s’est adressé au président Poutine par une lettre spéciale, dans laquelle il était question des troubles de 1917. On ne saurait faire autrement. Dans la lettre sont reproduits les paroles tirées des œuvres du saint hiérarque Ignace Briantchaninov : « Comprends le temps ! » Le saint se réfère au saint ascète Isaïe de l’ermitage de Saint-Nicéphore, qui lors d’une discussion, prononça ces paroles. Dans la lettre au président, il est dit qu’il nous est nécessaire, peut-être plus que jamais, de comprendre ce qui se produit avec nous, qu’il nous faut comprendre le sens du temps, dans lequel nous sommes appelés à vivre. L’heure est venue de rejeter l’héritage fatal des troubles de 1917, de rendre aux villes et aux rues russes leurs noms historiques, et enfin enterrer le corps de Lénine. J’en suis personnellement convaincu : les forces qui, il y a cent ans, ont détruit le pouvoir du Tsar orthodoxe établi par Dieu, ont provoqué des révoltes dans les capitales russes, et déchiré la Russie d’alors – ce sont les mêmes forces qui dirigent le harcèlement de la Russie d’aujourd’hui et de son président. Ce sont précisément ces forces qui ont préparé soigneusement le soi-disant « Maïdan » à Kiev, ce pour quoi ont été dépensés des milliards de dollars. Mme Victoria Nuland, alors vice-secrétaire d’État des États-Unis, à laquelle était confié le « projet ukrainien », l’a admis ouvertement. S’il semble que tout cela est connu, il faut néanmoins constater que, jusqu’à nos jours, on perd de vue l’aspect spirituel des événements géopolitiques. Le peuple orthodoxe russe est sujet à des tentatives tenaces de le diviser, et aussi de diriger contre lui les peuples orthodoxes frères. C’est dans un tel but qu’en 2008 avait été habilement organisé un conflit avec la Géorgie orthodoxe. On fait en outre tout ce que l’on peut pour empoisonner les relations de la Russie avec la Bulgarie orthodoxe, qui fut jadis sauvée par nous de la domination turque, tout comme la Roumanie orthodoxe. On essaye par tous les moyens d’affaiblir le lien de la Russie avec la Serbie orthodoxe. Les forces démoniaques qui viennent d’Occident, se sont rassemblées, non en vain, avec une telle violence obstinée contre la Russie actuelle. Ce processus est ancien : la floraison de la Russie orthodoxe, héritière de la Byzance orthodoxe, était haï par les forces du mal depuis des centaines d’années. Nous observons la même haine maintenant. C’est pourquoi il est si important pour le peuple russe de comprendre le sens du sort de la Russie au XXème siècle. J’ai été peiné et troublé par l’émission de Vladimir Soloviev sur la chaîne télévisée russe « Rossia 1 », consacrée au 100ème anniversaire de la catastrophe de 1917. Dans le studio étaient réunis des historiens, des intellectuels, des experts, mais, force est de constater que l’on en sait bien peu en Russie sur l’état des esprits avant la révolution de 1917, les persécutions de l’Église au XXème siècle ! On ne les a pas même mentionnées, on n’a pas invité un seul prêtre pour en discuter, ou encore un historien de l’Église russe. J’en suis convaincu : si les gens en savaient plus sur les souffrances des néo-martyrs russes, ils seraient horrifiés, et nul n’oserait qualifier la révolution de « grande », si ce n’est dans ce sens qu’elle a apporté des maux grands et innombrables à notre patrie et à tout le monde chrétien. Aujourd’hui, le jour même où à lieu notre entretien, nous commémorons la mémoire du premier des néo-martyrs le père Jean Kotchourov, appelé Jean de Tsarskoïe Selo. Il fut le collaborateur du saint hiérarque Tikhon, patriarche de Moscou et confesseur, alors que celui-ci était évêque d’Alaska et des îles aléoutes, et se distingua comme un prédicateur pneumatophore et un missionnaire. Jean de Tsarskoïé Selo périt comme martyr des mains des « gardes rouges » possédés. Dans l’émission que je viens de mentionner, les seules remarques historiquement fiables ont été celles de Vladimir Jirinovski : il a défini les événements d’octobre comme une « commande des forces extérieures ». « S’il n’y avait pas eu les bolcheviques, on aurait lancé le spoutnik non en 1957, mais admettons, en 1937… » a-t-il ajouté. Cette dernière remarque m’a semblé particulièrement digne d’attention. Au début du XXème siècle, la Russie allait de l’avant à grands pas. En octobre 1914, la revue américaine « National Geographic » a consacré un numéro avec pour thème principal à la Russie. La revue, comme beaucoup d’autres alors et des personnages célèbres, dont Georges Clémenceau, prédisaient qu’au milieu du XXème siècle la Russie occuperait la première place dans le monde par son développement économique. Dans le même article, il était mentionné que l’on constatait en Russie la plus rapide croissance de la population dans le monde et l’on estimait que la population de l’Empire russe atteindrait 600 millions en l’an 2000, tandis que le savant russe Mendeleev fixait ce chiffre à 400 millions pour le milieu du XXème siècle. De son côté, l’économiste français Edmond Théry effectua une étude de l’agriculture russe. Remarquant les succès étonnants dans tous les domaines, Théry a conclu : « Si les choses… se passent entre 1912 et 1950, comme elles viennent de se passer entre 1900 et 1912 : vers le milieu du présent siècle, la Russie dominera l’Europe, tant au point de vue politique qu’économique et financier ». C’est ce que les ennemis de la Russie orthodoxie ne voulaient pas. Des coups violents furent portés contre elle dès le début du XXème siècle, en 1904-1905. Piotr Stolypine rêvait de vingt années calmes pour aménager la Russie, mais la pression totale se renforçait chaque jour. Malheureusement, en raison de nos péchés, les fondements mêmes de la russité furent endommagés, sans quoi, naturellement, les efforts des politiciens-russophobes n’auraient pas donné de résultats. Rappelons-nous ce que disait, en 1905 déjà, saint Jean de Cronstadt : « S’il n’y a pas de repentir dans le peuple russe, la fin du monde est proche. Dieu lui enlèvera le pieux Tsar et enverra un fléau en la personne de gouvernants impies, violents, des usurpateurs, qui inonderont toute la terre de sang et de larmes ». Les résultats des événements de 1991 ont fait remonter à la surface un phénomène assez répandu : la nostalgie des temps soviétiques. Mais ce n’est qu’une illusion, une hallucination. Nous devons avoir pour idéal précisément la renaissance de l’État orthodoxe russe. Nous devons en avoir conscience et en tenir compte. Donc, lors de notre assemblée diocésaine en novembre, nous commémorerons le centenaire du deuxième « temps des troubles » russe, et le deuxième jour, à l’issue de l’assemblée, lors de la fête patronale de notre paroisse Saint-Tikhon, patriarche de Moscou [à Cambridge, Ontario], nous célébrerons le centenaire du rétablissement du Patriarcat en Russie.

Source