Fête onomastique de l’église orthodoxe de la Résurrection du Christ à Zurich

Le 27 avril 2025, deuxième dimanche après Pâques, fête de l’apôtre Thomas, Son Éminence Nestor, métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque patriarcal en Europe occidentale, s’est rendu en visite archipastorale pascale à la plus grande communauté de l’Église orthodoxe russe en Suisse — l’église de la Sainte Résurrection à Zurich — et y a célébré la Divine Liturgie.

Son Éminence était entouré du clergé suivant : l’archiprêtre Mikhaïl Zeman, recteur de l’église ; l’archimandrite Martin (de Caflisch), recteur du monastère de la Sainte Trinité à Dompierre ; le hiéromoine Sviatoslav (Zasenko), recteur de l’église de la Protection de la Mère de Dieu à Melide ; le prêtre Dimitri Mottier, recteur de la communauté de Sion ; le prêtre Daniel Schärrer, clerc de la paroisse zurichoise; ainsi que le prêtre Daniel Naberejny et le diacre Roman Onica, accompagnant l’archipasteur, et le protodiacre Alexis Pertin.

Lors de la Liturgie, Son Éminence a élevé des prières pour la paix en Ukraine.

Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur paroissial sous la direction de Nadejda Dalvit-Saminskaya.

À la fin de la Liturgie, le métropolite Nestor s’est adressé aux participants de l’office avec une homélie, félicitant le recteur et la communauté pour leur fête onomastique et pour la Sainte Résurrection du Seigneur.

En réponse, l’archiprêtre Mikhaïl, au nom du clergé et des paroissiens de l’église de la Résurrection, a remercié l’Exarque patriarcal pour sa visite archipastorale et a offert à Son Éminence en cadeau une croix pectorale et une panagie.

Ensuite, un concert pascal a été donné dans la salle paroissiale, organisé par le chœur et les fidèles de l’église.

