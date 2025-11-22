France 2 : « Fin de vie, corps et spiritualité : la parole des religions en direct » – dimanche 23 novembre

Catégories À la Une Actualités Europe Orthodoxie.tv par
France 2 : « Fin de vie, corps et spiritualité : la parole des religions en direct » – dimanche 23 novembre

Dimanche 23 novembre à partir de 8 h 30, « Les Chemins de la foi » proposent sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue et animée par l’ensemble des producteurs des émissions religieuses. À l’approche du 120ᵉ anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État, cette édition spéciale entend donner toute sa place à la parole des religions dans le débat public, en ouvrant un véritable espace de dialogue et d’écoute au cœur du plus grand hôpital français, lieu dédié d’abord au soin du corps. Monseigneur Syméon de Domodedovo représentera l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

De 8 h 30 à 10 h, la première partie, intitulée « Fin de vie : la parole des religions », réunit les responsables des sept traditions représentées dans l’émission (catholique, protestante, chrétienne orientale, orthodoxe, juive, musulmane et bouddhiste). Ils confronteront leurs analyses et leurs inquiétudes autour du projet de loi sur la fin de vie, qui questionne le sens de l’accompagnement des malades, des soins palliatifs et de l’aide à mourir.

De 10 h à 11 h, la seconde partie, « Le corps, une sacrée question pour les religions ? », donnera la parole à quatre personnalités bouddhiste, chrétienne, juive et musulmane. À partir de leurs traditions, elles réfléchiront à la place du corps dans la foi : corps souffrant ou glorifié, corps objet de soin, de désir ou de normes, mais également lieu de la relation à soi, aux autres et à Dieu, dans une société où l’image et la performance corporelle occupent une place centrale.

Cette année, Julija Vidovic Naet représentera les confessions chrétiennes.

Une matinée pour entendre, comment les religions interrogent deux grandes questions de notre temps : comment mourir et comment habiter son corps.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Mgr Elpidophore : « Je ne considérerai jamais mes frères hiérarques comme des agents de gouvernements étrangers »

Par une déclaration publiée sur leur site et leurs réseaux sociaux, les Archontes du Patriarcat œcuménique ont remis en question ...

Délégation panorthodoxe reçue à Washington

Une délégation composée de hiérarques, de clercs et de laïcs de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), de l’Église orthodoxe russe ...

Décès de Noël Ruffieux

La paroisse orthodoxe francophone de Genève Sainte-Trinité – Sainte-Catherine a annoncé sur sa page Facebook le décès de Noël Ruffieux ...

Bertrand Vergely : « La conversion » – lundi 24 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La conversion » aura lieu lundi 24 novembre à 18 h 30 dans les locaux de la ...

Une nouvelle iconostase pour la paroisse orthodoxe de Compiègne

Présente à Compiègne depuis novembre 2022, la paroisse orthodoxe de « Notre-Dame de Toute Protection » a progressivement transformé son ...

France 2 : « Fin de vie, corps et spiritualité : la parole des religions en direct » – dimanche 23 novembre

Dimanche 23 novembre à partir de 8 h 30, « Les Chemins de la foi » proposent sur France 2 ...

22 novembre

Carême de la Nativité – dispense de poisson Après-Fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu ...

9 novembre (ancien calendrier) / 22 novembre (nouveau)

Saints Onésiphore et Porphyre, martyrs (vers 310) ; saint Ursin, premier évêque de Bourges (vers 300) ; sainte Matrone, moniale ...

Centenaire de l’Institut Saint-Serge : le programme du colloque international « Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du XXIᵉ siècle » (du 27 au 29 novembre)

À l’occasion du centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, ce colloque de trois jours mettra en lumière le renouveau ...

21 novembre

Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie

8 novembre (ancien calendrier)/21 novembre (nouveau)

Jour de jeûne Synaxe de l’archistratège Michel et des autres Puissances incorporelles : Gabriel, Raphaël, Uriel, Jégudiel (ou Jéhudiel), Salathiel ...

Bertrand Vergely : « Le corps, temple de l’Esprit »

La 8ᵉ conférence de Bertrand Vergely a été consacrée à « Le corps, temple de l’Esprit ». Vous pouvez (re)voir ...

Présentation à Belgrade d’un volume collectif sur la théologie de saint Justin de Tchélié

Le mardi 18 novembre 2025, au eu lieu la présentation d’un recueil d’articles intitulé « Abba Justin – gage de la ...

Congrès du clergé d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières

Le clergé provenant des treize pays et principautés du diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières s’est réuni le ...

20 novembre

Saint Grégoire le Décapolite, moine (816)

7 novembre (ancien calendrier) / 20 novembre (nouveau)

Les 33 martyrs de Mélitène (3e siècle)
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.