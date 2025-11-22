France 2 : « Fin de vie, corps et spiritualité : la parole des religions en direct » – dimanche 23 novembre

Dimanche 23 novembre à partir de 8 h 30, « Les Chemins de la foi » proposent sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue et animée par l’ensemble des producteurs des émissions religieuses. À l’approche du 120ᵉ anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État, cette édition spéciale entend donner toute sa place à la parole des religions dans le débat public, en ouvrant un véritable espace de dialogue et d’écoute au cœur du plus grand hôpital français, lieu dédié d’abord au soin du corps. Monseigneur Syméon de Domodedovo représentera l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

De 8 h 30 à 10 h, la première partie, intitulée « Fin de vie : la parole des religions », réunit les responsables des sept traditions représentées dans l’émission (catholique, protestante, chrétienne orientale, orthodoxe, juive, musulmane et bouddhiste). Ils confronteront leurs analyses et leurs inquiétudes autour du projet de loi sur la fin de vie, qui questionne le sens de l’accompagnement des malades, des soins palliatifs et de l’aide à mourir.

De 10 h à 11 h, la seconde partie, « Le corps, une sacrée question pour les religions ? », donnera la parole à quatre personnalités bouddhiste, chrétienne, juive et musulmane. À partir de leurs traditions, elles réfléchiront à la place du corps dans la foi : corps souffrant ou glorifié, corps objet de soin, de désir ou de normes, mais également lieu de la relation à soi, aux autres et à Dieu, dans une société où l’image et la performance corporelle occupent une place centrale.

Cette année, Julija Vidovic Naet représentera les confessions chrétiennes.

Une matinée pour entendre, comment les religions interrogent deux grandes questions de notre temps : comment mourir et comment habiter son corps.