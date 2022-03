Fribourg: le métropolite Hilarion a démissionné de lui-même de la Faculté de théologie

Le discours de Mariono Delgado, doyen de la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg sur la «suspension» du métropolite Hilarion, qui donne l’impression d’une mesure active, ne correspond pas à la situation de fait à plusieurs égards, relève la professeure Barabara Hallensleben dans une communication avec cath.ch.

En raison de la situation juridique et de la prise de position du métropolite, [dans laquelle il présente formellement sa démission, un acte juridique de «suspension» de la chaire de titulaire n’était pas nécessaire, relève Barbara Hallensleben. En effet la chaire de titulaire est liée à une mission d’enseignement régulière qui est, de fait, déjà ›suspendue’ depuis 7 ans dans le cas du métropolite.

Aucune instance de l’Université n’a prononcé de retrait de la chaire de titulaire. Enfin le doyen n’a pas respecté la confidentialité de la lettre à laquelle il s’était engagé.

Sur cette toile de fond, le métropolite Hilarion a décidé, à la demande des « Freiburger Nachrichten » et dans une communication à Barbara Hallensleben de rendre publique sa lettre au doyen. Le secrétariat du métropolite l’a transmise dans son intégralité en traduction allemande. « La lettre avait été expressément déclarée confidentielle, mais comme le professeur Delgado a pris la décision de porter l’affaire sur la place publique, S.E. a décidé d’en révéler le contenu », précise le message.

Le doyen Mariano Delgado s’explique

Dans un long communiqué, le doyen Delgado a également apporté une série de précisions concernant le rapport du Métropolite Hilarion avec l’Université de Fribourg.

Les relations avec métropolite sont de longue date: Hilarion (Alfeyev) a suivi un cours de français à Fribourg alors qu’il était encore jeune étudiant et a vécu pendant cette période au couvent dominicain de St-Hyacinthe.

Il fait partie de la première génération de théologiens russes qui ont pu suivre une formation supérieure à l’étranger après la chute du régime soviétique, et a obtenu des doctorats à Oxford et à Paris, note le doyen.

En 2005, il a obtenu son habilitation à la faculté de théologie de Fribourg, suivie de sa nomination en tant que privat-docent, qui était à l’époque liée à des obligations d’enseignement régulières, que le métropolite a également assumées. C’est sur cette base qu’il a été nommé professeur titulaire en 2011. Il ne s’agissait pas d’une relation d’emploi, mais d’un statut académique qui peut être attribué à des chargés de cours de longue date.

Le métropolite Hilarion a renoncé lui-même à son titre

Le titre de «professeur titulaire» est lié à l’enseignement régulier dans le cadre de missions d’enseignement officielles et ne peut plus être porté lorsque cet enseignement cesse. C’était le cas du métropolite Hilarion depuis de nombreuses années. On peut donc affirmer sans équivoque que «le métropolite ne fait actuellement pas partie des professeurs titulaires de la faculté de théologie.» Dans sa lettre adressée à la faculté, le métropolite affirme que, conformément au règlement, il renonce au port de ce titre, admet le doyen.

Le professeur Delgado relève toutefois que les relations du métropolite avec la faculté ne se limitaient pas à des missions formelles d’enseignement. Il a poursuivi son activité scientifique avec plus de 30 monographies volumineuses et environ 600 articles scientifiques traduits dans de nombreuses langues. Les six volumes de ses études sur la doctrine et l’enseignement de Jésus-Christ sont inspirés des livres sur Jésus de Joseph Ratzinger

En tant que recteur de la faculté de théologie (Aspirantura/Doktorantura) qu’il a fondée au Patriarcat de Moscou, le métropolite a œuvré avec succès pour que la matière «théologie» puisse à nouveau être enseignée dans les facultés d’État après presque 100 ans de répression. Une convention d’échange d’étudiants existe entre la Faculté de théologie de Fribourg et l’Aspirantura/Doktorantura. Le doyen rappelle en outre que le métropolite est aussi musicien et compositeur. (cath.ch/mp)

Lettre du métropolite Hilarion

«C’est le cœur brisé que je suis les récents développements en Ukraine et dans ses environs. Depuis 2009, date à laquelle j’ai été nommé président du Département des relations extérieures de l’Église du Patriarcat de Moscou, et surtout depuis 2014, date du début du conflit dans l’est de l’Ukraine, j’ai investi beaucoup d’efforts et d’énergie pour parvenir à la réconciliation et à la paix entre les peuples russe et ukrainien, et j’ai également aidé de nombreux chrétiens d’Ukraine à survivre.

Si l’on veut obtenir de vrais résultats, cela ne se fait généralement pas par des déclarations publiques, mais par un travail quotidien difficile et épuisant, qui se déroule en grande partie à huis clos. Ce travail s’est considérablement intensifié ces derniers jours et se poursuivra jusqu’à la fin du conflit. L’Église à laquelle j’appartiens fait tout son possible pour aider les personnes qui souffrent, pour leur sauver la vie et pour mettre fin au conflit. Et je considère que c’est une bénédiction de Dieu de participer à ce travail. Cependant, ce n’est pas ce que la Faculté attend de moi. Dans ces circonstances, je pense qu’il est approprié de démissionner de mon poste de professeur titulaire et de vous remercier personnellement ainsi que la faculté pour de nombreuses années de collaboration fructueuse».

Métropolite Hilarion

3 mars 2022′

