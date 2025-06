Funérailles des 22 martyrs de Damas : le patriarche Jean dénonce un « massacre ciblé »

L’office des funérailles et commémoratif pour les âmes des victimes de l’attentat terroriste à la sainte église du prophète Élie à Damas, en Syrie, a été célébré aujourd’hui, mardi 24 juin 2025.

La cérémonie a été officiée par le patriarche d’Antioche à l’église de la Sainte-Croix dans le quartier de Qassaa.

Après l’office, les corps ont été transférés à l’église du prophète Élie à Dweilaa, où des prières supplémentaires ont été offertes avant l’inhumation finale au cimetière.

Le patriarche Jean d’Antioche et les familles des martyrs recevront les condoléances le mercredi 25 juin 2025, de 17 h 00 à 19 h 00 dans la salle de l’église de la Sainte-Croix à Qassaa.

Avant de participer aux funérailles des martyrs de l’église Saint-Élie – Douweila, le patriarche Jean X d’Antioche et de tout l’Orient a convoqué une réunion des métropolites des diocèses syriens à la résidence patriarcale.

Étaient présents les métropolites Basile Mansour (Akkar), Nicolas Baalbaki (Hama), Athanase Fahd (Lattaquié), Éphrem Maalouli (Alep), Grégoire Khoury (Homs) et Antoine Saad (Hauran).

La réunion a fourni l’occasion de réfléchir sur les circonstances actuelles et de crier collectivement pour la justice, la douleur et l’angoisse face au massacre horrible qui a eu lieu à l’église Saint-Élie à Douweila.

Le patriarche et les métropolites ont affirmé avec force que cet acte odieux vise directement la communauté chrétienne en Syrie, ainsi que chaque Syrien et personne d’Orient.

Lisez ci-dessous le discours du patriarche d’Antioche :

« Vos Béatitudes, très révérends hiérarques, honorables pères, mes bien-aimés,

J’avais préparé un discours écrit, mais je l’ai mis de côté, car les reliques de nos bien-aimés martyrs m’obligent à vous parler du cœur.

Vous, nos bien-aimés martyrs, vous nous avez quittés et êtes montés au ciel, à la vie éternelle en présence du Seigneur qui est ressuscité des morts. Vous avez rendu témoignage dimanche dernier – le deuxième dimanche après la Pentecôte – le jour désigné par le Saint-Synode d’Antioche comme commémoration des saints d’Antioche. Vous avez rendu témoignage et êtes passés dans l’éternité pour être comptés parmi les justes et les saints d’Antioche et parmi tous les saints. Aujourd’hui, nous élevons nos prières vers vous. Nous vous demandons, maintenant dans l’étreinte du Seigneur, de prier pour nous.

Je m’adresse aux familles des martyrs, aux blessés, aux malades et à tous ceux qui sont touchés. Je vous offre mes condoléances sincères et je prie le Seigneur Jésus de vous protéger de Sa main divine, de vous bénir, de vous consoler et de vous accorder force et consolation. Je parle à la paroisse de Saint-Élie, où cette tragédie s’est produite. Je parle à tous les chrétiens de Syrie et à tous les coins de la terre. Je parle à chaque Syrien – musulman ou chrétien – car ce qui s’est passé n’est pas un incident isolé. Ce n’est pas un acte personnel, ni une attaque contre un individu ou une famille. C’est un assaut contre chaque Syrien, contre toute la Syrie. C’est, en particulier, une attaque contre la présence chrétienne.

J’en appelle à tous, demandant à Dieu de consoler nos cœurs, de nous fortifier et de nous soutenir dans notre foi, dans notre Église et dans notre pays.

L’apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains : « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. » Le fondement de notre foi est le Seigneur ressuscité. Nos martyrs sont enfants de la Résurrection et habitent dans la lumière divine. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Bien que de manière barbare, ils ont été emmenés en présence de Celui qu’ils aimaient. Ils priaient à l’église, assistant à la divine liturgie. L’Évangile avait été lu. Quelle plus grande violence y a-t-il que cela – une attaque à l’intérieur de l’église, alors que les fidèles priaient : « En paix, prions le Seigneur. Seigneur, aies pitié. » Et puis cette attaque odieuse s’est produite, qui – jusqu’à présent – a coûté la vie à 22 martyrs. Nous n’avons pas toutes leurs reliques devant nous, car certaines familles ont déjà enterré leurs proches. Vingt-deux martyrs, et plus de cinquante blessés. Hier, après l’office de prière, nous avons rendu visite aux blessés. Nous ne les oublions pas, et nous prions pour que le Seigneur leur accorde la guérison par la puissance de Sa précieuse Croix.

Ce qui s’est produit était un massacre. Je répète : un massacre. Une attaque ciblée contre une partie fondamentale de notre bien-aimé peuple syrien. C’était une attaque contre chaque Syrien.

Monsieur le président,

Je vous informe que ce crime est le premier de ce genre depuis les événements de 1860. Nous ne l’acceptons pas, et il ne peut être permis qu’il se produise à l’ère de la révolution et sous votre direction. C’est répréhensible et inacceptable.

Je déclare à tous : nous, chrétiens, nous nous élevons au-dessus de ces événements. Nous ne permettrons pas à ce crime atroce de semer la discorde sectaire ou religieuse. Nous défendons l’unité nationale, aux côtés de tous les Syriens – musulmans et chrétiens. Nous vivons comme une seule famille dans cette noble terre.

De nombreux patriarches et dirigeants d’Église du monde entier m’ont contacté. Des dirigeants politiques, présidents, premiers ministres, ministres et musulmans de ce pays ont exprimé leur solidarité et leur horreur face à ce massacre.

Permettez-moi de parler avec courage :

Nous sommes profondément attristés, monsieur le président, qu’aucun officiel de l’État – à l’exception de Mme Hind Kabawat – n’ait été présent sur le lieu du crime. C’est décevant. Nous sommes une partie fondatrice de ce pays, et nous le resterons.

Rappelons-nous ensemble : les métropolites d’Alep, Paul et Jean, ont été enlevés – beaucoup a été dit. Les religieuses de Maaloula ont été kidnappées. Nous sommes toujours là. Et nous resterons.

Nous vous appelons, monsieur le président, à diriger un gouvernement non distrait par des décisions non pertinentes, mais attentif à la douleur et à la responsabilité de son peuple.

Monsieur le président, le peuple a faim. Si d’autres ne vous le disent pas, moi je vous le dis.

Membres du gouvernement, le peuple vient dans nos églises demander de l’argent pour acheter du pain !

Avec respect et amour, monsieur le président, vous avez téléphoné à l’exarque patriarcal pour offrir vos condoléances.

Ce n’est pas suffisant. Nous vous remercions pour l’appel. Mais l’ampleur de ce crime exige davantage.

Nous espérons que le gouvernement accomplira les objectifs de la révolution que vous avez vous-mêmes déclarés : démocratie, liberté, égalité et État de droit. C’est ce que nous attendons, et c’est ce pour quoi nous luttons.

On nous a dit qu’un jour de deuil national serait déclaré.

Monsieur le président, que ce jour ne soit pas seulement un jour de deuil, mais un jour de deuil pour le gouvernement lui-même.

Ce ne sont pas simplement des « morts » ou des « victimes », comme les a appelés un officiel. Ce sont des martyrs – et j’ose dire – martyrs de la foi et de la patrie.

Nous voulons savoir qui est derrière ce crime horrible. On nous a promis que nous le saurions. Mais au-delà de cela, le gouvernement porte l’entière responsabilité.

Ce que notre peuple cherche, c’est la sécurité et la paix. Et le premier devoir du gouvernement est d’assurer la sécurité de tous les citoyens, sans exception ni discrimination.

Monsieur le président,

Nous vous avons félicité pour la révolution et sa victoire. Nous vous avons personnellement félicité quand vous avez été élu. Nous avons fait ce qui était approprié, car nous sommes enfants de cette terre. Nous sommes de véritables Syriens. Cette terre est notre honneur. Nous avons tendu la main pour construire la nouvelle Syrie. Tristement, nous attendons toujours que cette main soit saisie.

Nous prions, bien-aimés, pour nos martyrs, les blessés et leurs familles. Nous prions pour notre pays et pour le monde entier. Nous prions pour que la Syrie à venir soit la Syrie dont rêve chaque Syrien.

L’assaillant est entré dans l’église armé d’armes et d’explosifs. Il a été vu par nos jeunes hommes – Grégoire, Bashar et Pierre – que je connais personnellement. Ils se sont précipités sur lui, l’ont retenu, l’ont plaqué. Ils ont choisi d’être déchirés pour protéger ceux qui étaient présents. Ils sont devenus des lambeaux pour pouvoir sauver, comme on me l’a dit, près de 250 personnes à l’intérieur de l’église.

Face à un tel témoignage chrétien héroïque, je déclare : nous n’avons pas peur, et nous continuons notre chemin.

Dans la grandeur de ce sacrifice, je conclus : ces jeunes hommes auraient fait de même s’ils avaient été dans une mosquée.

Nos prières vont aux martyrs – et nous demandons leurs prières, de là où ils se tiennent maintenant dans la lumière divine.

Le Seigneur a dit dans l’Évangile : « Prenez courage ; j’ai vaincu le monde. » Et Il a aussi dit : « Dieu est au milieu d’elle ; elle ne sera point ébranlée. »

Merci à tous. Que le Seigneur vous garde. Béni soit Son nom à jamais. Amen. »

