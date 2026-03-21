« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Kallistos »

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« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Kallistos »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le métropolite Kallistos Ware qui venant de l’église anglicane avait rejoint l’église orthodoxe à 24 ans. Il devint le héraut de l’Église orthodoxe en Grande Bretagne, et bien au-delà. Il a su avec l’aide du Seigneur, transmettre à sa génération, la voie d’une orthodoxie vivante, et fidèle à sa tradition, la plus authentique. Tous ses écrits en témoignent, grâce au talent d’enseignant du métropolite Kallistos, mais aussi par leurs rigueurs théologiques. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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