« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Kallistos »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le métropolite Kallistos Ware qui venant de l’église anglicane avait rejoint l’église orthodoxe à 24 ans. Il devint le héraut de l’Église orthodoxe en Grande Bretagne, et bien au-delà. Il a su avec l’aide du Seigneur, transmettre à sa génération, la voie d’une orthodoxie vivante, et fidèle à sa tradition, la plus authentique. Tous ses écrits en témoignent, grâce au talent d’enseignant du métropolite Kallistos, mais aussi par leurs rigueurs théologiques. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.