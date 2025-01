Grégoire (Louis) Shittly est décédé le 1er janvier 2025

Louis Schittly, médecin humanitaire et cofondateur de Médecins sans Frontières (MSF), s’est endormi dans le Seigneur le 1ᵉʳ janvier 2025 à l’âge de 86 ans dans son village natal de Bernwiller, en Alsace. Son parcours extraordinaire témoigne d’un engagement sans faille au service des autres.

Né en 1938, il participe en 1971 à la création de MSF aux côtés de Bernard Kouchner et d’autres médecins visionnaires. Pendant plus de trois décennies, il exerce la médecine dans les zones les plus dangereuses du globe : au Biafra pendant la guerre civile nigériane, au Vietnam durant le conflit, en Afghanistan et au Sud-Soudan. Son action avec MSF est couronnée en 1999 par le prix Nobel de la paix, une reconnaissance internationale du travail accompli par l’organisation.

Sa quête spirituelle le conduit en 1981 vers l’Église orthodoxe, où il reçoit le nom baptismal de Grégoire, marquant ainsi un nouveau chapitre de sa vie. Sur sa propriété de Bernwiller, il fait construire une église de style byzantin, devenue un lieu de rassemblement pour la communauté orthodoxe de la région. Les murs de l’édifice sont ornés de remarquables fresques réalisées par le père Simon Doolan, héritier de la tradition iconographique de Léonide Ouspensky.

En 2011, il publie chez Arthaud ses mémoires sous le titre évocateur « L’homme qui voulait voir la guerre de près », où il retrace son parcours entre médecine humanitaire et quête spirituelle. Son témoignage saisissant révèle un homme habité par la volonté de comprendre et de soulager la souffrance humaine.

En novembre 2023, France 2 lui consacre un documentaire dans son émission « Orthodoxie », intitulé « Louis Schittly – un chemin de cœur et de foi », qui met en lumière ce parcours unique entre engagement humanitaire, spiritualité et attachement à sa terre natale. Jusqu’à ses derniers jours, il a mené une vie simple sur la ferme familiale de Bernwiller, entouré de ses animaux, incarnant jusqu’au bout ses valeurs d’humanité et de simplicité.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à son épouse Anastasie et à ses enfants !