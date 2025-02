Jésus et Ses adversaires : qui étaient-ils ?

Dès le début de Son ministère, Jésus a suscité à la fois l’adhésion et l’opposition. Tandis que Ses disciples Le suivaient avec ferveur, d’autres se regroupaient en divers cercles d’influence, formant les figures d’opposition qui jalonnent les récits évangéliques. Cet article explore les groupes mentionnés dans les Évangiles comme adversaires de Jésus : les principaux sacrificateurs, les prêtres et les lévites, les anciens des Juifs et les scribes. Nous analyserons leur rôle et leur position face à Jésus. Dans le prochain article, nous nous attarderons plus particulièrement sur les pharisiens et les sadducéens, deux sectes influentes qui ont joué un rôle clé dans l’opposition à Jésus.

On relève dans les Évangiles divers syntagmes désignant les adversaires de Jésus :

Principaux sacrificateurs

Prêtres et les lévites

Les anciens, ou les chefs

Hérodiens

Scribes

Docteurs de la loi

Pharisiens

Sadducéens

Au total, huit catégories d’opposants à Jésus sont mentionnées. Que savons-nous de ces divers groupes ?

Les principaux sacrificateurs (ἀρχιερεῖς)

On retrouve quarante-six fois dans les Évangiles et les Actes des Apôtres ce terme au pluriel, le plus souvent associé avec d’autres catégories :

« les principaux sacrificateurs et les scribes »,

« les principaux sacrificateurs et les pharisiens »,

« les principaux sacrificateurs et les anciens ».



Bien que le principal sacrificateur en exercice à l’époque du ministère de Jésus fût Caïphe, son prédécesseur à ce poste, Anne, qui était son beau-père, était encore en vie et prenait une part active aux affaires judiciaires.

Cependant, le terme « principaux sacrificateurs » au pluriel ne renvoyait pas uniquement à ces deux personnages. Il semblerait que les évangélistes aient regroupé sous ce terme tous les grands prêtres du temple qui jouissaient de prérogatives civiles et juridiques spécifiques, dont l’une était d’être membre du Sanhédrin.

Les prêtres et les lévites (ἱερεῖς καὶ Λευίται)

Les prêtres et les lévites sont mentionnés dans les Évangiles comme représentant deux catégories distinctes (Lc 10:31-32 ; Jn 1:19).

Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. Lc 10:31-32

Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu ? Jn 1:19



Si le nombre de personnes que l’on pouvait désigner par le terme de « principaux sacrificateurs » ne dépassait pas quelques dizaines, le nombre de prêtres et de lévites s’élevait à plusieurs milliers.

Au temps de Jésus, on appelait lévites les serviteurs subalternes du temple, dont faisaient partie notamment les lecteurs, les chanteurs, les musiciens, les acolytes et ceux qui étaient chargés de l’entretien et de la garde du temple.

En Israël, les rangs sacerdotaux étaient héréditaires, tout comme le sacerdoce lui-même. Tous les membres du clergé étaient issus de la tribu de Lévi.

La filiation du principal sacrificateur remontait à Aaron, tandis que les autres prêtres de haut rang (les grands prêtres) descendaient de Sadoq, grand prêtre de l’époque des rois David et Salomon (2 S. 20:25). Les autres prêtres et lévites étaient issus de représentants plus modestes de la tribu de Lévi et, par conséquent, ne pouvaient prétendre à des fonctions plus élevées dans la hiérarchie que celles occupées par leurs pères (les ancêtres de la ligne paternelle).

Les anciens, ou les chefs (ἄρχοντες)

Ce terme désigne en règle générale les représentants de l’élite juive qui avaient une certaine influence dans la société.

Nicodème, chef des Juifs (ἄρχων τῶν Ἰουδαίων), qui vient voir Jésus de nuit, appartenait à cette classe :

Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs… Jn. 3:1

Les chefs pouvaient être des prêtres ou des laïcs, faire partie du Sanhédrin et appartenir au parti des pharisiens.

Les hérodiens (Ἡρῳδιανοί)

Les hérodiens sont mentionnés à trois reprises dans les Évangiles synoptiques.

Ils sont toujours associés aux pharisiens ou bien à leurs disciples :

Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent aussitôt avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Mc 3:6

Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses paroles. Mc 12:13

Ils lui envoyèrent leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes. Mt 22:16

Ce terme désigne vraisemblablement les personnes qui servaient à la cour d’Hérode Antipas.

Les scribes (γραμματεῖς) et les docteurs de la loi (νομικοί)

Les scribes et les docteurs de la loi jouaient un rôle important dans la vie du peuple juif.

Ces termes de sens proche ne désignaient pas simplement les personnes sachant lire par opposition à la majorité analphabète. On appelait « scribes » les copistes et les gardiens des livres sacrés, et, dans un sens plus large, les experts de la loi à qui l’on s’adressait pour obtenir des éclaircissements en cas de litige.

Le terme « docteur de la loi » est souvent employé dans les Évangiles comme synonyme de « scribe ».

Chez Luc, le syntagme les pharisiens et les scribes (Lc 7:30) est synonyme de l’expression fréquemment utilisée scribes et pharisiens (qui apparaît comme un refrain dans le chapitre 23 de l’Évangile de Matthieu).

La diversité de ces opposants montre que le conflit entre Jésus et les autorités de Son époque n’était pas limité à un seul groupe, mais touchait l’ensemble des élites religieuses et politiques de la Palestine du Ier siècle. Les adversaires de Jésus étaient issus de diverses classes sociales et de différentes institutions religieuses et politiques. Certains, comme les pharisiens et les scribes, s’opposaient à Jésus principalement en raison de Sa prédication et de Ses enseignements perçus comme une remise en cause de leur autorité. D’autres, comme les principaux sacrificateurs et les anciens, ont joué un rôle direct dans les événements menant à Sa crucifixion.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de Jésus-Christ. Vie et Enseignement par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, Début de l’Évangile, visitez le site des Éditions des Syrtes.