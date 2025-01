Le Discours de Mission : Instructions de Jésus aux Douze

Dans notre exploration des Évangiles, nous avons déjà consacré trois articles à l’appel des apôtres : Jésus et Pierre : le roc de l’Église, Jacques et Jean, Fils du Tonnerre et Thomas et Philippe dans l’Évangile. Aujourd’hui, nous entamons l’analyse d’un passage clé de leur formation : le discours de mission, rapporté dans l’Évangile de Matthieu (Mt 10:5-42). Ce discours, qui constitue une étape essentielle dans la préparation des Douze, ne se limite pas à des instructions pratiques, mais soulève également des questions théologiques et spirituelles fondamentales. Cette analyse se poursuivra dans les paragraphes suivants pour en éclairer la richesse.

Pourquoi Jésus a-t-Il choisi ces Douze hommes en particulier ? Qu’attendait-Il d’eux ? Pourquoi leur a-t-Il confié le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies ? Ce discours nous donne les clés pour mieux comprendre la mission apostolique et le rôle des apôtres dans le plan divin.

Les Instructions de Matthieu : Une compilation ou une unité ?

L’Évangile de Matthieu rassemble les paroles de Jésus aux apôtres dans un discours qui possède une grande unité thématique. Pourtant, de nombreux spécialistes s’interrogent : s’agit-il d’un seul discours prononcé d’un tenant, ou d’une compilation de sentences éparses ?

Selon de nombreux spécialistes, les instructions données aux Douze contenues dans l’Évangile de Matthieu représentent un florilège de sentences prononcées par Jésus à des moments différents. Cela n’est pas à exclure, d’autant plus que nous ne trouvons chez Marc qu’un petit fragment (Mc 6:7-13) qui figure aussi chez Luc (Lc 9:1-6).

Cependant, une autre hypothèse est que les instructions que Jésus adresse dans Matthieu aux Douze concernent également des enseignements qu’Il donne à un groupe plus large, celui des Soixante-dix, ou même lors de Ses entretiens dans le temple de Jérusalem.

Contexte et contenu des instructions

Le discours de mission, rapporté chez Matthieu, se distingue par son caractère pratique et spirituel. Jésus, après avoir appelé les Douze, leur adresse ces instructions :

N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. (Mt 10:5-6)

Cette déclaration ouvre le discours et fixe un cadre géographique et ethnique précis pour leur mission.

Les disciples sont envoyés non vers les païens, mais vers les Juifs, et même plus spécifiquement vers les « brebis perdues de la maison d’Israël ». Le terme « maison d’Israël » est ici à comprendre dans son sens biblique, désignant le peuple élu, mais aussi dans une perspective eschatologique : ces brebis perdues représentent les membres du peuple juif marginalisés ou égarés spirituellement.

Jésus souligne également les tâches spécifiques des Douze :

Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Mt 10:8)

Ces actions miraculeuses visent non seulement à démontrer la puissance du Royaume de Dieu, mais aussi à manifester la miséricorde divine envers les plus démunis.

« N’allez pas vers les païens » : Une limitation apparent

Cette restriction initiale, qui exclut explicitement les païens et les Samaritains, peut surprendre, d’autant plus que d’autres passages des Évangiles montrent Jésus dialoguant avec ces groupes. Dans Luc, par exemple, Jésus passe par la Samarie avant de se rendre à Jérusalem (Lc 9:52-53), et Jean rapporte Sa rencontre avec la femme samaritaine près du puits de Jacob (Jn 4:4-42).

Cependant, cette limitation n’est pas définitive. Comme le souligne l’épisode de la femme cananéenne (Mt 15:21-28), où Jésus guérit la fille de cette païenne après avoir constaté sa foi, la portée de la mission des disciples s’élargira après la Résurrection, lorsque le Christ leur enjoindra :

Allez, faites de toutes les nations des disciples. (Mt 28:19)

Pour l’heure, les instructions de Jésus traduisent une priorité : adresser le message du Royaume de Dieu aux brebis perdues d’Israël, en préparation de son ouverture universelle.

Une mission à la portée spirituelle profonde

Le discours de mission s’inscrit dans la continuité des grands discours d’édification de Jésus, comme le Sermon sur la Montagne. Il ne s’agit pas seulement d’une liste de consignes pratiques, mais d’un enseignement spirituel destiné à former les apôtres à leur rôle futur.

Parmi les points-clés, on trouve l’importance de la gratuité dans le service apostolique :

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Mt 10:8)

Les apôtres sont également mis en garde contre les persécutions qu’ils subiront :

Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. (Mt 10:16)

Ces avertissements rappellent que leur mission sera marquée par des épreuves, mais aussi par une assistance divine constante :

Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ou comment vous le direz ; ce que vous direz vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit de votre Père parlera en vous. (Mt 10:19-20)

Le sens des « brebis perdues »

En adressant les apôtres aux « brebis perdues », Jésus met en lumière Sa priorité pour les marginalisés : publicains, pécheurs, lépreux, et pauvres. Ce thème traverse l’ensemble de Son ministère et reflète l’amour de Dieu pour les exclus.

Le discours fait écho à des paroles prononcées en d’autres occasions :

Le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu. (Mt 18:11)

La parabole de la brebis égarée (Mt 18:12-13) illustre cette priorité divine : le bon berger quitte les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour retrouver celle qui s’est perdue. Cet accent sur les brebis perdues, tout en étant enraciné dans le contexte du peuple juif, préfigure l’inclusion des païens dans la mission apostolique.

Le discours de mission, tel qu’il est rapporté dans l’Évangile de Matthieu, constitue une étape essentielle dans la formation des apôtres. Il révèle la pédagogie de Jésus, qui commence par préparer Ses disciples à une mission spécifique et limitée, avant de les envoyer « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1:8) après Sa Résurrection.

