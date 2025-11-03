La 33e Rencontre internationale des chantres orthodoxes réunit l’excellence liturgique à Paris

Catégories À la Une Actualités Europe par
La 33e Rencontre internationale des chantres orthodoxes réunit l’excellence liturgique à Paris

Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, la deuxième Rencontre internationale des chantres et chefs de chœur s’est tenue auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris du 31 octobre au 2 novembre. Trente-deux participants sont venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Espagne, de Hongrie et de France.

33 Rencontre 01

Le programme de la réunion comprenait des offices et des répétitions quotidiens. Une table ronde a également été organisée sur l’adaptation des mélodies usuelles russes en différentes langues. Les chefs de chœur et les chantres ont partagé leurs expériences de travail en anglais, hongrois, allemand et français. La principale difficulté résidait dans le grand nombre de traductions de qualité variable et l’absence d’un organe central de révision au sein de l’Église pour les valider. Une autre difficulté tient à l’adaptation des mélodies en raison de la prosodie propre à chaque langue. Les mélodies usuelles russes doivent souvent être simplifiées lorsqu’elles sont chantées dans d’autres langues.

Le sonneur de cloches principal de la cathédrale, le lecteur Michel Drobot, a donné une conférence sur l’art des sonneries de cloches en Russie et sa place dans la tradition de l’Église.

Dimanche, après la Divine Liturgie, un concert a été donné à la cathédrale. La première partie était chantée par le chœur de la cathédrale sous la direction du protodiacre Alexandre Kedroff. La seconde partie était exécutée par et le chœur composé de tous les participants à la conférence auquel s’est joint le chœur de la cathédrale. Il fut dirigé alternativement par le père Alexandre Kedroff, M. Vadim Serafimovitch Gan, chef de chœur du Chœur synodal de l’Église orthodoxe russe hors frontières à New York, M. Pierre Alexeevitch Fekula , chef de chœur de l’église de l’Intercession de la Mère de Dieu Vierge à Glen Cove (États-Unis), et M. Arseny Yurievitch Kruglov, chef de chœur de la cathédrale de la Nativité de la Mère de Dieu à Londres. Le concert fut un moment d’une grande intensité spirituelle, l’église étant comble.

YouTube video

Les offices ainsi que le concert sont visibles sur la chaîne YouTube de la cathédrale grâce à l’équipe technique dirigée par M. André Sirbu.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

La 33e Rencontre internationale des chantres orthodoxes réunit l’excellence liturgique à Paris

Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, ...

4 novembre (nouveau calendrier)

Saint Joannice le Grand, ermite au Mont-Olympe (846) ; saint Nicandre, évêque de Myre, et saint Hermias, martyrs (Ier s.) ...

22 octobre (ancien calendrier) / 4 novembre (nouveau)

Fête de l’icône miraculeuse de N.D de Kazan ; Saint Aberce, évêque d’Hiérapolis, thaumaturge, égal aux apôtres (vers 167) ; ...

Communiqué de l’AEOF : visite à Lourdes du patriarche Bartholomée

Aujourd’hui et demain le patriarche oecuménique Bartholomée est en France à Lourdes. A cette occasion, l’Assemblée des évêques orthodoxes de ...

Vient de paraître : Jean-Claude Larchet – « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine »

On trouvera dans cet ouvrage les réponses de J.-C. Larchet à près de quatre-vingts questions posées par un jeune philosophe ...

L’évêque Daniel de Tartu : « Tout se produit selon la volonté de Dieu »

L’évêque Daniel (Lepisk) de Tartu, vicaire du diocèse de Tallinn de l’Église orthodoxe estonienne, s’est rendu à Vilnius. Son Éminence ...

3 novembre

Saints martyrs Acepismas, évêque, Joseph, prêtre et Aïthala, diacre (IVème s.) ; Dédicacе de l’église Saint-Georges à Lydda (IVème s.) ...

21 octobre (ancien calendrier)/ 3 novembre (nouveau)

Saint Hilarion le Grand, ascète en Palestine (371) ; saints Dasius, Gaïus et Zotique, martyrs à Nicomédie (303) ; saint ...

(Re)voir le documentaire France 2 « Les saints de Provence » sur YouTube

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...

Bertrand Vergely : « L’univers trinitaire » – lundi 3 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de ...

Hommage : « Père Michel Evdokimov, un homme aux multiples facettes »

À l’occasion d’un office des défunts célébré à la mémoire du père Michel Evdokimov (1930-2025), dans la paroisse Saints-Pierre-et-Paul qu’il ...

Vidéo : « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO), « La Russie d’hier à aujourd’hui : contes des « temps passés » et des « temps qui ne passent pas » ! »

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau ...

Les hiérarques de l’Église orthodoxe ukrainienne demandent à Zelensky de libérer le métropolite Arsène (Yakovenko)

Prendre sous contrôle personnel l’affaire du métropolite Arsène (Yakovenko) de Sviatogorsk et contribuer à sa libération afin qu’il puisse recevoir ...

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a approuvé l’élection de l’archimandrite Augustin comme évêque vicaire

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni le 30 octobre à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a approuvé ...

2 novembre

21ème dimanche après la Pentecôte Saints Akindynos, Pégase, Aphtonius, Elpidiphore et Anempodiste et leurs compagnons, martyrs en Perse (vers 345) ...

20 octobre (ancien calendrier) / 2 novembre (nouveau)

Saint Artème, grand-martyr à Antioche (362)
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.