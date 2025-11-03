La 33e Rencontre internationale des chantres orthodoxes réunit l’excellence liturgique à Paris

Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, la deuxième Rencontre internationale des chantres et chefs de chœur s’est tenue auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris du 31 octobre au 2 novembre. Trente-deux participants sont venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Espagne, de Hongrie et de France.

Le programme de la réunion comprenait des offices et des répétitions quotidiens. Une table ronde a également été organisée sur l’adaptation des mélodies usuelles russes en différentes langues. Les chefs de chœur et les chantres ont partagé leurs expériences de travail en anglais, hongrois, allemand et français. La principale difficulté résidait dans le grand nombre de traductions de qualité variable et l’absence d’un organe central de révision au sein de l’Église pour les valider. Une autre difficulté tient à l’adaptation des mélodies en raison de la prosodie propre à chaque langue. Les mélodies usuelles russes doivent souvent être simplifiées lorsqu’elles sont chantées dans d’autres langues.

Le sonneur de cloches principal de la cathédrale, le lecteur Michel Drobot, a donné une conférence sur l’art des sonneries de cloches en Russie et sa place dans la tradition de l’Église.

Dimanche, après la Divine Liturgie, un concert a été donné à la cathédrale. La première partie était chantée par le chœur de la cathédrale sous la direction du protodiacre Alexandre Kedroff. La seconde partie était exécutée par et le chœur composé de tous les participants à la conférence auquel s’est joint le chœur de la cathédrale. Il fut dirigé alternativement par le père Alexandre Kedroff, M. Vadim Serafimovitch Gan, chef de chœur du Chœur synodal de l’Église orthodoxe russe hors frontières à New York, M. Pierre Alexeevitch Fekula , chef de chœur de l’église de l’Intercession de la Mère de Dieu Vierge à Glen Cove (États-Unis), et M. Arseny Yurievitch Kruglov, chef de chœur de la cathédrale de la Nativité de la Mère de Dieu à Londres. Le concert fut un moment d’une grande intensité spirituelle, l’église étant comble.

Les offices ainsi que le concert sont visibles sur la chaîne YouTube de la cathédrale grâce à l’équipe technique dirigée par M. André Sirbu.