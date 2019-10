Aujourd’hui, samedi 12 octobre 2019, l’assemblée des hiérarques de l ‘Église de Grèce, présidée par son archevêque sa Béatitude d’Athènes et de toute la Grèce, Mgr Jérôme, s’est réunie en session extraordinaire dans la salle du Saint-Synode.

Avant la session, la Divine Liturgie a été célébrée dans le monastère de Pétrakis.

Vers 9h00, dans la grande salle de réunions du Saint-Synode, un office pour le début des travaux de l’assemblée des évêques a été célébré. Lors de la lecture de la liste des hiérarque participants le quorum a été atteint.

Le comité de presse réunissant les honorables évêques de Nafpaktos et de Saint-Vlasios, M. Ierotheos, Syros, Tinos, Andros, Kea, Milos, Delos et Mykonos, M. Dorotheos et M. Chrysostome a ensuite été convoqué.

En accord avec l’ordre du jour, l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce, Sa Béatitude Jérôme a présenté son rapport intitulé « L’autocéphalie de l’Église ukrainienne ».

Au début de son exposé, Sa Béatitude a souligné que le Saint-Synode a longuement étudié ce sujet au cours de plusieurs sessions et, également, que le Saint-Synode avait confié aux commissions synodales compétentes, celle des questions canoniques et dogmatiques, ainsi que celle des relations orthodoxes et interchrétiennes, de proposer conjointement un avis au Saint-Synode sur la question.

Le 13 août dernier ces commissions ont soumis au Secrétariat une conclusion commune et une note intitulée « La question de la juridiction canonique dans la sainte métropole de Kiev ». Après s’être référé à cinq principes nomocanoniques, le rapport des commissions a conclu en ces termes : « au vu de ce qui précède, et après avoir examiné la question de l’Église de l’Ukraine, du point de vue canonique mais encore légal, nous déclarons respectueusement qu’il n’y a aucun empêchement à la reconnaissance de l’autocéphalie de l’Eglise de l’Ukraine et ceci en plein accord et harmonie de la part de l’Église de Grèce avec le Patriarcat œcuménique ».

Ensuite, sa Béatitude s’est brièvement référée à l’institution synodale et à l’organisation administrative de l’Église, ainsi qu’à l’institution de l’autocéphalie. Il a noté que l’Église d’Ukraine était toujours restée dans la juridiction ecclésiastique canonique du patriarcat œcuménique – qui avait renoncé à sa juridiction canonique- pour se joindre à la communauté des Eglises orthodoxes autocéphales, un acte que le patriarcat de Moscou déplore comme anticanonique, comme si elle relevait canoniquement de lui.

Enfin, après avoir décrit la proclamation de l’autocéphalie ecclésiastique de l’Ukraine comme étant particulièrement bénéfique pour l’Église orthodoxe et utile pour renforcer les relations entre les Églises orthodoxes de la Grande Russie et de l’Ukraine, il a proposé la « reconnaissance par notre Église de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe de la République indépendante d’Ukraine « .

