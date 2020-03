L’Assemblée des évêques canoniques orthodoxes des États-Unis annonce la création d’un centre de ressources en ligne pour le clergé et les fidèles pendant la pandémie COVID-19. Le Centre de ressources comprend des nouvelles mises à jour de diverses juridictions ainsi que des directives pratiques et des ressources pour les familles, le clergé, les responsables de paroisse et les fidèles.

Source