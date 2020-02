« Le monachisme dans le monde byzantin et en Europe médiévale (I) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 2 février consacrée au « Monachisme dans le monde byzantin et en Europe médiévale » (première partie). Les intervenants sont Annick Peters-Custot, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Nantes et Olivier Delouis, byzantiniste, chargé de recherche au CNRS. Présentation : » Le monachisme comme trait d’union entre le christianisme oriental et occidental à une période où la séparation culturelle, puis eucharistique – le schisme du 11e siècle – n’est pas encore consommée (1e partie). Émission réalisée dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Introduction historique : le monachisme en Orient, en particulier à Byzance, et la présence byzantine en Italie médiévale ; l’influence stoudite en Italie du Sud ; Rome dans l’hagiographie byzantine et italo-grecque. »