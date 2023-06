Le nouveau gouvernement grec a prêté serment devant l’archevêque Jérôme

En présence de l’archevêque d’Athènes Jérôme, de la présidente de la République Mme EkateriniSakellaropoulou et du premier ministre KyriakosMitsotakis, a eu lieu la prestation de serment du nouveau gouvernement grec au palais présidentiel le 27 juin 2023. Les 63 ministres ont été assermentés, dont 62 ont prêté le serment religieux et un seul, le ministre du travail Panos Tsalkoglou, a prêté le serment civil. De son côté, l’archevêque d’Athènes, immédiatement après la prestation de serment a souhaité « un bon cheminement, avec force et courage » aux ministres. L’archevêque était accompagné par le secrétaire principal du Saint-Synode de l’Église de Grèce, l’évêque d’OreoiPhilothée.

