L’époque de la rédaction des Évangiles

La critique scientifique du 19e siècle, qui cherchait à présenter les Évangiles comme l’œuvre de communautés chrétiennes pleinement constituées, datait leur rédaction de la première moitié du 2e siècle. La paternité des témoins oculaires, c’est-à-dire des apôtres, était de facto écartée comme impossible.

Les chercheurs du 20e siècle ont fait reculer la date de rédaction à la fin du Ier siècle; cependant, même dans ce cas, la probabilité de témoignages de première main est pratiquement exclue.

Que les Évangiles nous disent-ils eux-mêmes sur l’époque de leur apparition?

Dilogie de Luc: source d’information contextuelle essentielle

Pour répondre à cette question, nous pouvons prendre pour point de départ le début de l’Évangile de Luc:

«Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.» Lc 1:1

Il ressort de ce texte que Luc était loin d’être le premier évangéliste. Luc est aussi l’auteur du livre des Actes des apôtres, qui constitue la suite directe de son Évangile et fut écrit après l’Évangile. Ainsi, Luc a écrit une dilogie comprenant un livre sur la vie et l’enseignement de Jésus, et un livre consacré aux premières années de la vie de l’Église, incluant l’œuvre missionnaire de l’apôtre Paul.

Le livre des Actes se termine par les mots suivants:

«Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle.» Lc 28:30-31

Ces paroles témoignent clairement qu’au moment où Luc avait terminé d’écrire ses deux livres, l’apôtre Paul était encore en vie et en bonne santé.

De plus, la destruction du temple de Jérusalem en l’an 70 n’est nulle part mentionnée dans les Actes, que ce soit directement ou indirectement. L’auteur des Actes évoque l’assassinat d’Étienne (Ac 7:58-60), les persécutions d’Hérode contre quelques membres de l’Église, et l’assassinat de Jacques, frère de Jean (Ac 12:1-2), mais il ne dit rien sur le meurtre de Jacques, frère du Seigneur, événement qui aurait dû être noté dans les annales de l’Église, à moins qu’elles n’aient été écrites avant cet événement.

L’évangéliste Luc, El Greco, Cathédrale Sainte-Marie de Tolède

Comment dater les Évangiles à partir du contexte trouvé chez Luc?

Sachant que Jacques, le frère du Seigneur, a été exécuté en 62 ou 63, et Paul entre 64 et 68, on peut à bon droit supposer que l’Évangile de Luc a été composé dans les années 50 ou au tout début des années 60.

En outre, la remarque de Luc précisant que plusieurs personnes avaient déjà entrepris de composer des récits analogues signifierait que le processus d’écriture des Évangiles n’était pas encore terminé, mais avait indubitablement déjà commencé et que les évangélistes, ou certains d’entre eux du moins, étaient informés des travaux les uns des autres.

Les Évangiles ont pu prendre leur forme définitive un peu plus tard, mais il est évident que le «noyau dur» des Évangiles synoptiques s’est constitué au plus tard dans les années 60, c’est-à-dire pas plus de vingt à trente ans après les événements qui y sont décrits.

Nous parlerons de la date de l’écriture de l’Évangile de Jean dans l’article prochain.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, “Début de l’Évangile”, visitez le site des Éditions des Syrtes.