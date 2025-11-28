Le pape et le patriarche réunis à Nicée pour le 1 700e anniversaire du premier concile œcuménique

Le pape Léon XIV est arrivé aujourd’hui à Istanbul, où il a été accueilli à l’aéroport par les autorités turques. Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, répondant à l’invitation du président de la République de Turquie, S. E. M. Recep Tayyip Erdoğan, s’est rendu à Ankara afin de participer à la cérémonie officielle d’accueil de Sa Sainteté le pape Léon XIV au palais présidentiel de Beştepe.



Lors de cette brève visite patriarcale dans la capitale turque, Sa Toute-Sainteté était accompagnée de Mgr Emmanuel, métropolite doyen de Chalcédoine, également invité par S. E. le président. La suite patriarcale comprenait également le très révérend grand archidiacre Alexandre et M. Nicolas-Georges Papachristou, directeur du bureau de presse et de communication du Patriarcat, ainsi que Mme Léna Katsi, représentant la communauté de Chalcédoine.

Dans l’après-midi, Sa Toute-Sainteté a accueilli le pape Léon XIV à Istanbul, où il l’a salué comme pasteur de cette ville.

Le pape et le patriarche se sont ensuite rendus à İznik, l’ancienne Nicée pour une rencontre œcuménique de prière vec des représentants d’autres confessions chrétiennes.

À cette occasion, le patriarche œcuménique a prononcé une allocution de bienvenue lors de la célébration œcuménique organisée à l’occasion du 1 700e anniversaire du premier concile œcuménique. Voici le texte :

« Allocution de bienvenue

de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée

lors de la célébration œcuménique à Nicée (28 novembre 2025)

Votre Sainteté, Vos Béatitudes, Vos Éminences, vénérables hiérarques et membres du clergé, représentants des Églises chrétiennes, communions et organisations du monde entier,

Frères et sœurs dans le Christ :

« Voici, qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères d’habiter unis ensemble ! »

(Psaume 132[133], 1)

Nous sommes profondément émus que vous ayez tous répondu favorablement à notre humble invitation d’honorer, par ce pèlerinage commun, la mémoire et l’héritage du premier concile œcuménique qui s’est tenu ici, à Nicée, il y a dix-sept cents ans. Malgré tant de siècles écoulés, et tous les bouleversements, les difficultés et les divisions qu’ils ont apportés, nous abordons néanmoins cette commémoration sacrée avec une révérence partagée et un sentiment commun d’espérance. Car nous ne sommes pas rassemblés ici simplement pour nous souvenir du passé. Nous sommes ici pour témoigner vivant de la même foi exprimée par les Pères de Nicée. Nous retournons à cette source de la foi chrétienne afin d’avancer. Nous nous rafraîchissons à ces eaux inspirées du repos (cf. Psaume 22[23], 2), afin de devenir forts pour les tâches qui nous attendent. La puissance de ce lieu ne réside pas dans ce qui passe, mais dans ce qui demeure éternellement. À Nicée, l’histoire a témoigné de l’éternité, du fait que notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ est vrai Dieu de vrai Dieu, consubstantiel au Père (ὁμοούσιος τῷ Πατρί). Inscrites dans le Symbole de Nicée, ces expressions condensent et présentent à tous la foi des Apôtres.

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, le nom Nicée dérive du mot grec pour victoire (νίκη). Lorsque le monde déchu pense à la victoire, il pense à la force et à la domination. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à penser différemment. Notre signe paradoxal de victoire est le signe invincible de la Croix. C’est une ‹ folie › pour les nations, un signe de défaite, mais pour nous, c’est une manifestation suprême de la sagesse et de la puissance de Dieu. Nous célébrons en effet la victoire en ce lieu, mais c’est une victoire qui n’est pas de ce monde, et ‹ non pas comme le monde la donne › (cf. Jean 14, 27). L’Esprit Saint a choisi à juste titre ce lieu pour accorder à l’Église une victoire céleste et spirituelle. L’apôtre Jean nous dit : ‹ C’est la victoire qui a vaincu le monde : notre foi › (1 Jean 5, 4). En tant que chrétiens, la foi apostolique exprimée à Nicée est notre victoire. Par cette foi, la tyrannie du péché est abolie dans nos vies, l’esclavage de la corruption est délié, et la terre est élevée au ciel.

Le Symbole de Nicée agit comme une semence pour toute notre existence chrétienne. C’est un symbole non pas d’un minimum, mais de la totalité. Ayant la ferveur de la foi de Nicée brûlant dans nos cœurs, ‹ courons avec persévérance l’épreuve › de l’unité chrétienne ‹ qui nous est proposée › (cf. Hébreux 12, 1) ; ‹ espérons parfaitement en la grâce › qui nous est promise ‹ lors de la révélation de Jésus Christ › (cf. 1 Pierre 1, 13) ; et enfin, ‹ aimons-nous les uns les autres, afin que d’un seul cœur nous confessions : Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisée ›[1]. Amen ! »

Moment fort de cette célébration œcuménique, le pape Léon XIV et le patriarche œcuménique Bartholomée ont récité ensemble le Symbole de Nicée-Constantinople dans sa forme originelle, sans l’ajout du Filioque. Ce geste hautement symbolique marque une étape significative dans le dialogue entre Rome et Constantinople, le pape acceptant de proclamer le Credo tel qu’il fut défini par les Pères des conciles œcuméniques de Nicée (325) et de Constantinople (381).

[1] Divine liturgie de saint Jean Chrysostome.