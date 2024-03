Le patriarche Théodore II d’Alexandrie et de toute l’Afrique a ordonné l’archimandrite Polycarpe (Diamantopoulos) évêque de Bunia, Kisangani et du Congo oriental (République démocratique du Congo). La consécration a eu lieu au monastère de Saint-Sava-le-Sanctifié d’Alexandrie le 10 mars, a rapporté Orthodox Times. Le consul général de Grèce à Alexandrie, des représentants de la communauté grecque de la ville et les parents de l’évêque nouvellement ordonné ont assisté à l’office.

