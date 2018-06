Le patriarche Daniel a béni vendredi dernier la première pierre de l’église qui sera érigée au ministère roumain de la Défense nationale. À l’événement étaient présents Mihai Fifor, ministre de la Défense et des cadres militaires. Dans son allocution, le patriarche de Roumanie Daniel a parlé de la valeur et de l’importance de la construction d’une église au sein de la société. « La consécration d’un lieu destiné à une église et la consécration d’une église en elle-même signifient une nouvelle porte du ciel, comme on le dit dans les prières de bénédiction de la première pierre ». « L’ouverture d’une porte du ciel est une grande bénédiction à la fois pour ceux qui ont eu le souhait de construire une église, pour ceux qui participent à l’accomplissement des travaux de construction et pour ceux qui viendront et qui prieront en cette église » a déclaré le patriarche. Dans l’église, a poursuivi le patriarche, « nous rencontrons de la façon la plus appropriée et solennelle le Dieu créateur, le Sauveur et le Sanctificateur du monde ». Enfin, le patriarche Daniel a remis au ministre de la Défense nationale un diplôme honorifique et la médaille commémorative de l’année 2018. L’église aura pour protecteurs le saint grand-martyr Georges et les saints archanges Michel et Gabriel.

