La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Sa Béatitude le patriarche Jean X d’Antioche et de tout l’Orient a visité le village antiochien de l’archevêché d’Antioche à Bolivar, en Pennsylvanie, durant le dernier week end. Il s’est adressé à la session annuelle de l’Institut de musique sacrée qui se tenait au Village et a rendu visite aux campeurs d’été. Sa Béatitude est arrivée en Amérique le 13 juillet. Le but principal de sa visite était d’assister au