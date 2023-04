Le patriarche œcuménique : « nous sommes en train de préparer l’octroi de l’autocéphalie à l’archevêché d’ohrid »

C’est dans une atmosphère chargée d’émotion que le dimanche des Rameaux a été célébré dans le lieu d’origine du patriarche œcuménique Bartholomée, dans le village d’Agioi Theodoroi d’Imbros.

Le patriarche œcuménique a présidé la divine liturgie en l’église Saint-Georges, accompagné des métropolites Cyrille d’Imbros et de Ténédos, Cyrille de Moschonisia et Chrysostome de Myra.

L’Évangile a été proclamée par le diacre patriarcal Jérôme Sotirelis.

L’évêque Jacques de Stobi, vicaire du métropolite Nahum de Strumica, de l’Archevêché d’Ohrid, accompagné de clercs et de laïcs de la République de Macédoine du Nord, d’archontes du Trône oecuménique, de fidèles d’Agioi Theodoroi et d’autres villages de l’île, ainsi que des Imbriens et des amis d’Imbros venus de l’étranger, a assisté à la divine liturgie.

Après la clôture, le patriarche œcuménique a accordé le titre honorifique de l’archimandrite du trône œcuménique aux hiéromoines Cyrille Delovski et Anatole Lazeski, du monastère de Jean Baptiste Bigorski, de l’Archevêché d’Ohrid. Il a également ordonné les prêtres Alexandre Dimoski, Boban (Eleftherios) Mitevksi et Simon Kanturski comme protopresbytre du trône œcuménique, et a décerné le même titre honorifique aux prêtres Nicolas Hristoski, Dimche Gjorgjieski et Cyrille Jovanski, clercs de diverses provinces de l’Archevêché d’Ohrid.

Dans son discours, le patriarche œcuménique a évoqué l’entrée du Christ à Jérusalem et les attentes des gens qui l’ont accueilli avec des acclamations, « parce qu’ils croient qu’il est tout-puissant, qu’il peut satisfaire leur demande intime de dominer la terre pour jouir des honneurs et de la gloire de ce monde ».

Puis, dans une autre partie de son discours, il a souligné :

« L’événement d’aujourd’hui, et en particulier la transformation de l’attitude du peuple de “hosanna” à “crucifixion”, nous met face à un défi : est-ce que nous aussi, après tout, nous admirons un Dieu qui peut nous rendre forts en nous fournissant un pouvoir, temporel ou spirituel, pour notre propre intérêt ? Qu’est-ce que cela signifie d’aimer vraiment le Christ et sa croix et de louer sa résurrection ? Nous nous dirigeons vers Pâques, qui devient belle et significative lorsque toute la personne ressuscite en nous.

Cela signifie que chacun d’entre nous devra se priver d’une partie de lui-même pour la donner à son frère, devra limiter son espace pour que son voisin puisse respirer plus confortablement, devra renoncer à ses propres forces et se donner au Christ repentant et renouvelé par les sacrements de notre Église. Car tant que nous restons fixés sur nos désirs, nos ambitions et nos passions, nous n’avons pas de relation avec le Christ crucifié et nous ne pouvons pas goûter à sa résurrection. »

Le patriarche œcuménique a ensuite évoqué la présence de l’évêque de Stobi et du clergé de l’Archevêché d’Ohrid.

« Aujourd’hui, nous avons dans notre village, dans notre lieu, à Imbros, des visiteurs distingués, des frères de l’étranger, de l’Archevêché d’Ohrid, de la République de Macédoine du Nord. Ils sont venus rendre hommage en présence du patriarche œcuménique, à la grande Église du Christ qui, en tant que véritable mère, a embrassé ce peuple, et à cette Église qui, pendant environ 70 ans, a été coupée du corps de l’orthodoxie, sans communion avec les autres Églises orthodoxes (locales).

Le Patriarcat œcuménique est revenu, comme il l’a fait à de nombreuses reprises au cours de l’histoire, pour rétablir la communion avec les chrétiens de Macédoine du Nord, et les introduire dans la communion avec le reste du monde orthodoxe. C’est ce qui s’est passé en mai dernier, le 9 mai 2022, et après que le Patriarcat œcuménique a commencé, d’autres Églises ont reconnu leur canonicité, pour les recevoir en communion avec elles.

Nous en sommes maintenant au stade de la préparation de l’attribution à cette Église du statut d’autocéphalie, sous certaines conditions. Nous sommes sur la bonne voie, les négociations se poursuivent.

Le plus important, c’est que nous avons pu célébrer ensemble et communier dans le même calice. C’est ce qui s’est passé l’année dernière, lors de la grande fête de la Pentecôte, lorsque l’archevêque Stéphane d’Ohrid, un frère très cher, est venu de Skopje au Patriarcat œcuménique et que nous avons servi ensemble, que nous avons communié ensemble et que nous avons donné ensemble notre bénédiction au peuple de Dieu. Ce fut un grand jour historique. Le reste est secondaire, c’est un détail.

Je répète que la chose la plus importante était que nous nous tenions autour du même autel sacré de l’Église patriarcale toute-sainte et que nous prenions part aux sacrements, démontrant ainsi l’unité de la foi dans le lien de l’amour.

Aujourd’hui, nous avons avec nous le très révérend évêque Jacques, vicaire du métropolite Nahum, un autre frère bien-aimé, qui a également été éduqué au Mont Athos et a pris les graines de la sainte tradition et les a transportées dans sa patrie, la Macédoine du Nord.

Les archimandrites et les protopresbytres, qui ont été honorés aujourd’hui par, la Grande Église du Christ (patriarcat de Constantinople NdT), retourneront dans leur pays en tant que porteurs de la sainte Croix, héros spirituels et enfants bien-aimés de la Grande Église du Christ, et y porteront un message d’affection et d’amour que le Patriarcat œcuménique fait passer à nos frères là-bas, malgré les divers méfaits entendus par d’autres Églises sœurs, qui ne respectent ni l’ordre canonique, ni la tradition orthodoxe, et tentent d’introduire de nouveaux démons dans l’ecclésiologie orthodoxe et le droit canonique orthodoxe. Mais le Seigneur Dieu est vivant. ».

Dans ses brèves salutations, l’évêque Jacques a exprimé sa joie pour sa visite à Imbros, tout en transmettant les salutations fraternelles de l’archevêque Stéphane et de tous les hiérarques de l’Archevêché d’Ohrid, qui, comme il l’a dit, maintiennent un lien indéfectible avec la sainte montagne, « qui est sous votre protection et votre juridiction ». Enfin, il a remercié le patriarche œcuménique pour l’attribution très des titres honorifiques au clergé de l’Archevêché d’Ohrid.

Le patriarche œcuménique a ensuite offert des feuilles de laurier à toute l’assemblée.

