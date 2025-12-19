Le patriarche Porphyre s’est entretenu avec le métropolite Antoine de Volokolamsk

Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, accompagné de Son Éminence le métropolite de Bačka Irénée, a reçu aujourd’hui dans l’église Saint-Sava à Vračar Son Éminence le métropolite de Volokolamsk Antoine, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, était accompagné d’une suite comprenant le conseiller du patriarche de Moscou et de toute la Russie, le protoprêtre Nicolas Balashov, le vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures, l’archiprêtre