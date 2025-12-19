Le patriarche Porphyre s’est entretenu avec le métropolite Antoine de Volokolamsk

Catégories À la Une Actualités Europe par
Le patriarche Porphyre s’est entretenu avec le métropolite Antoine de Volokolamsk

Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, accompagné de Son Éminence le métropolite de Bačka Irénée, a reçu aujourd’hui dans l’église Saint-Sava à Vračar Son Éminence le métropolite de Volokolamsk Antoine, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, était accompagné d’une suite comprenant le conseiller du patriarche de Moscou et de toute la Russie, le protoprêtre Nicolas Balashov, le vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures, l’archiprêtre

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com!

Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez :

S'abonner Se connecter

Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Le patriarche Cyrille a rencontré Pierre de Gaulle

Le 18 décembre 2025, une rencontre a eu lieu à la résidence patriarcale et synodale du monastère Saint-Daniel à Moscou ...

Le patriarche œcuménique : « Par la Croix le témoignage et le martyre. C’est là notre devoir. La suite se trouve entre les mains de Dieu »

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a présidé la divine Liturgie célébrée aujourd’hui, jeudi 18 décembre 2025, dans l’église Saint-Démétrius ...

Discours de l’évêque Théodose lors du rassemblement pour l’Église orthodoxe ukrainienne à Washington

Le 16 décembre 2025, lors du rassemblement en défense de l’Église orthodoxe ukrainienne qui s’est tenu devant la Maison-Blanche à ...

Le patriarche Porphyre s’est entretenu avec le métropolite Antoine de Volokolamsk

Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, accompagné de Son Éminence le métropolite de Bačka Irénée, a reçu aujourd’hui dans l’église ...

Déclaration de soutien au travail de l’hôpital Augusta Victoria dans le traitement des enfants atteints de cancer venant de Gaza

Les patriarches et chefs d’Églises de Jérusalem ont publié le 17 décembre 2025 une déclaration commune appelant les autorités israéliennes ...

6 décembre (ancien calendrier) / 19 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, thaumaturge (vers 345) ; sainte Gertrude, veuve, abbesse de ...

19 décembre

Carême de la Nativité Saint Boniface, martyr en Cilicie (290) ; saints Élie, Probus et Ares, martyrs égyptiens (308) ; ...

La chaîne YouTube de Bertrand Vergely – Noël

Bertrand Vergely a lancé récemment sa propre chaîne YouTube. On peut trouver les vidéos disponibles ici. Ci-dessous : sa vidéo ...

La Cour suprême d’Ukraine refuse de saisir les comptes et les biens de l’Église orthodoxe ukrainienne

La Cour suprême d’Ukraine a rejeté le recours en appel du Service d’État pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience ...

18 décembre

Carême de la Nativité Saint Sébastien et ses compagnons de martyre à Rome : saint Nicostrate et son épouse sainte ...

5 décembre (ancien calendrier)/18 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Sabas le Sanctifié, abbé en Palestine (532) ; saint Anastase, martyr ; saint Diogène, martyr ...

L’ordination épiscopale de Mgr Augustin de Taldom

Au cours de la divine liturgie célébrée le 14 décembre dernier dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris, l’archimandrite Augustin (McBeth) ...

Rapport du patriarche Cyrille à l’Assemblée diocésaine de Moscou

Le 16 décembre 2025, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a présidé l’assemblée annuelle du clergé ...

« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Vladimir Lossky »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en ...

Père François Esperet : « L’épreuve de l’exil et la fécondité théologique »

Le mardi 16 décembre 2025, dans le cadre des Rencontres de Saint-Stéphane, le père François Esperet, prêtre au séminaire orthodoxe russe ...

De YouTube à la liturgie : l’orthodoxie américaine face à l’afflux de convertis

Nous vous invitons à lire un article d’Associated Press qui examine le phénomène croissant des conversions à l’orthodoxie orientale aux ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.