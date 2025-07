Avec la bénédiction de Son Éminence Nestor, métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale, du 14 au 18 juillet 2025, une vingtaine de personnes de la paroisse de la Résurrection de Zurich et d’autres paroisses se sont rendus en pèlerinage à Saint-Maurice, sur les traces de sainte Vérène (+ début du IVe siècle), compagne de la légion thébaine. Portés par la prière, l’esprit de communauté et le désir d’approfondissement spirituel, les pèlerins

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.