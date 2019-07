Le Premier ministre grec à l’archevêque d’Athènes : « J’espère une collaboration substantielle avec l’Église »

Le Premier ministre a accueilli l’archevêque à l’entrée de l’édifice : « Je me réjouis beaucoup, je vous souhaite officiellement la bienvenue et je compte sur une collaboration très substantielle avec vous. Nombreuses sont les questions auxquelles nous devons faire face, mais toujours avec bonne foi, bonne disposition et en respectant les exigences des articles 3 et 13 de la Constitution, qu’il n’est aucunement question de modifier lors de la révision constitutionnelle, comme je vous en ai déjà informé, », a souligné le Premier ministre. De son côté, l’archevêque a souhaité au nouveau Premier ministre de la force et de la patience dans son travail. « Je veux vous souhaiter personnellement et amicalement force et patience, car notre patrie a tant de besoins, il nous faut trouver les solutions appropriées pour les problèmes que vous avez abordés et qui existent dans le cadre d’une collaboration étroite dans le domaine de l’Église et celui de l’État » a déclaré l’archevêque Jérôme. Les articles constitutionnels auxquels s’est référé le Premier ministre grec sont les suivants :

« Article 3 :

1. La religion dominante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ. L’Église orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des évêques en fonction, et par le Saint-Synode permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la charte statutaire de l’Église, les dispositions du tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l’acte synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l’État n’est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l’approbation de l’Église autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite.

Article 13

1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.

2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n’est pas permis que l’exercice du culte porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit.

3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l’État et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.

4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l’accomplissement de ses obligations envers l’État ou refuser de se conformer aux lois.

5. Aucun serment n’est imposé qu’en vertu d’une loi qui en détermine aussi la formule ».

Sources : Romfea (dont photographie), MJP