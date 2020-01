Au cours de sa visite en Syrie, le président russe Vladimir Poutine a visité la cathédrale patriarcale de la Dormition à Damas, le 7 janvier. Le patriarche d’Antioche Jean X a accueilli le président de la Fédération de Russie, accompagné du président syrien Bachar al-Assad et de leurs suites. Étaient également présents un grand nombre d’archipasteurs et pasteurs de l’Église orthodoxe d’Antioche, ainsi que le représentant du patriarche de Moscou et de toute la Russie auprès du Patriarcat d’Antioche, l’higoumène Arsène (Sokolov). Après une courte prière à la cathédrale, le patriarche Jean et Vladimir Poutine ont échangé des cadeaux de Noël. Le président russe a offert au patriarche une icône de la Mère de Dieu peinte en Russie, tandis que le patriarche Jean a offert au président russe une icône des apôtres Pierre et Paul, fondateurs de l’Église antiochienne.

