Le Prieuré des Granges avec Anna Golitzin

Dans les montagnes du Rouergue, à quelques kilomètres de l’abbaye cistercienne de Sylvanès, se dresse l’un des édifices les plus surprenants de France : une église orthodoxe russe de 27 mètres de hauteur, construite entièrement en bois selon les techniques ancestrales du XVIIe siècle. Transportée pièce par pièce depuis la région de Kirov en Russie, cette merveille architecturale abrite aujourd’hui un projet communautaire unique coordonné par Anna Golitzin (prieuredesgranges@gmail.com).

L’histoire de cette église voyage commence dans les années 1990, au moment de la perestroïka. Le Père André Gouzes, dominicain et musicien de renommée internationale, s’était installé dans d’anciennes granges agricoles de Pessales pour poursuivre son œuvre spirituelle. Grâce à une collaboration franco-russe exceptionnelle avec Mgr Alexandre Moghilev, évêque de Kostroma, naît alors un projet inédit : faire voyager une église russe authentique jusqu’en Aveyron.

Démontée, transportée par train grâce au mécénat SNCF, puis reconstruite entre 1994 et 1995 par les mêmes charpentiers russes avec l’aide d’habitants locaux, cette « Église de l’Unité » témoigne d’un rapprochement culturel remarquable. Assemblée selon la pure tradition russe, sans clous ni chevilles, par simple empilement ingénieux de rondins de pin, elle offre aujourd’hui un cadre liturgique authentique avec son iconostase orientale et ses œuvres flamandes du XVIe siècle.

Anna Golitzin incarne le renouveau de ce lieu exceptionnel. Cette chanteuse orthodoxe, formée à l’université de York en histoire de la musique ancienne et chant renaissance, a quitté Londres où elle travaillait comme chanteuse indépendante pour réaliser son rêve de « vivre une communion orthodoxe à la campagne ». Depuis mars 2024, elle coordonne un projet ambitieux approuvé par l’Association Fra Angelico André Roublev : développer une vie communautaire orthodoxe au Prieuré des Granges.

En tant que coordinatrice musicale, Anna Golitzin développe actuellement un « chœur de chapelle » composé des résidents, visiteurs et paroissiens, dont le lancement est programmé pour septembre 2025. Sa vision allie excellence musicale professionnelle et vie spirituelle communautaire, cherchant à offrir une alternative aux grandes villes pour les jeunes adultes, étudiants, artistes et télétravailleurs en quête de sens.

Le quotidien au Prieuré des Granges s’organise autour d’une vie liturgique riche : vêpres chantées du mardi au samedi à 17h30, Divine Liturgie célébrée une fois par mois par le Père Pierre du Séminaire orthodoxe de Sainte-Geneviève. Les activités proposées mêlent formation spirituelle et artisanale : fabrication de prosphores, confection de cierges, décoration d’œufs selon la tradition pascale orthodoxe, soirées folkloriques, stages de chant liturgique. Le site dispose également d’une bibliothèque de 20 000 volumes et d’un musée consacré aux sculptures d’Auguste Zamoyski.

À partir de septembre 2025, Anna Golitzin lancera une communauté résidentielle laïque ouverte à toute personne souhaitant vivre cette expérience pour quelques mois. Le projet vise particulièrement les jeunes adultes recherchant une alternative aux grandes villes, les étudiants pouvant étudier à distance, et les personnes souhaitant travailler dans un environnement rural préservé.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’œuvre œcuménique du Père André Gouzes, décédé en 2024, compositeur de la « Liturgie Chorale du Peuple de Dieu » et créateur du Festival de Musiques sacrées de Sylvanès. Le Prieuré des Granges témoigne ainsi d’une réconciliation vivante entre les traditions chrétiennes d’Orient et d’Occident, matérialisée par la proximité symbolique entre l’église russe orthodoxe et le patrimoine cistercien de l’Abbaye de Sylvanès.

Perchée sur son promontoire au milieu des chênes et des buis, offrant une vue panoramique sur les montagnes aveyronnaises, cette église russe continue d’étonner les visiteurs par son authenticité architecturale comparable aux joyaux de Kiji. Elle représente bien plus qu’un lieu de culte : un laboratoire vivant d’œcuménisme où se rencontrent excellence artistique, authenticité spirituelle et innovation communautaire, créant un pont culturel inédit entre la France et la Russie dans l’un des plus beaux paysages de l’Hexagone.