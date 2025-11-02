Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a approuvé l’élection de l’archimandrite Augustin comme évêque vicaire

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni le 30 octobre à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a approuvé l’élection d’un nouveau vicaire de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale. Le 4 octobre dernier, l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale a élu à majorité absolue l’higoumène Augustin (McBeth) comme évêque vicaire pour la Grande-Bretagne et les pays scandinaves. Comme les autres hiérarques de l’Archevêché, le nouveau vicaire portera un titre lié à une ville de la région de Moscou – « de Taldom ».