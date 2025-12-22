L’Église orthodoxe roumaine lance Trinitas Film, première plateforme de streaming orthodoxe au monde

Trinitas Film a été officiellement lancé jeudi 18 décembre dans l’Aula Magna « Patriarche-Teoctist » du Palais patriarcal, devenant ainsi la première plateforme de streaming au monde consacrée exclusivement aux contenus chrétiens orthodoxes. Trinitas Film est la plateforme de streaming officielle de Trinitas Télévision, la chaîne du Patriarcat de Roumanie. Elle donne accès à une vaste archive de productions audiovisuelles religieuses, culturelles et éducatives réalisées ces dernières années. La plateforme

