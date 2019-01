Le quotidien La Croix a publié et mis en ligne l’article suivant : « L’Église russe dénonce des pressions sur ses paroisses en Ukraine« . Introduction : « L’Église russe en Ukraine affirme que ses paroisses font de plus en plus fréquemment l’objet d’incidents violents depuis la création de la nouvelle Église d’Ukraine, début janvier 2019. »

Source (dont photographie) : La Croix

