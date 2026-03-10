Liban : l’Association Saint-Basile lance un appel à la solidarité

Alors que le Liban est une nouvelle fois frappé par un conflit d’une ampleur dramatique, près de 700 000 personnes, dont 200 000 enfants, ont dû fuir leur domicile. Hébergées dans des gymnases, des écoles, des mosquées ou des églises, ces familles déplacées font face à une situation d’urgence humanitaire grave, aggravée par des bombardements qui touchent désormais jusqu’au centre de Beyrouth.

Ni le peuple libanais ni son gouvernement n’étaient préparés à un retour si brutal de la violence. Face à l’ampleur des besoins, les équipes du Mouvement de Jeunesse Orthodoxe (MJO) se sont immédiatement mobilisées pour apporter une aide de première nécessité : médicaments, produits d’hygiène, eau potable, matelas, couvertures et produits infantiles.

Comment aider ?

L’Association Saint-Basile, qui coordonne cette action, lance un appel à la générosité de tous. Les dons sont défiscalisables et un reçu fiscal est envoyé automatiquement après chaque versement.

Comment aider ?

Les dons sont défiscalisables et un reçu fiscal est envoyé automatiquement après chaque versement.

En ligne : www.helloasso.com/associations/association-saint-basile

: www.helloasso.com/associations/association-saint-basile Par virement ou chèque (en précisant « Urgence 2026 ») : IBAN : FR76 3000 3038 2300 0501 0893 540

(en précisant « Urgence 2026 ») : : FR76 3000 3038 2300 0501 0893 540 Par courrier : Association Saint-Basile, 23 rue Pierre Lhomme, 92400 Courbevoie

: Association Saint-Basile, 23 rue Pierre Lhomme, 92400 Courbevoie Site : www.associationsaintbasile.fr

N’hésitez pas à relayer largement cet appel.