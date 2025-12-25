Message de Noël 2025 du patriarche Daniel

La Nativité du Christ annoncée par les prophètes et proclamée par les anges et les bergers

Au vénérable ordre monastique, au révérend clergé et aux fidèles bien-aimés de l’Archevêché de Bucarest,

Grâce, paix et joie de notre Seigneur Jésus-Christ, et de nous, notre bénédiction paternelle !

« Le ciel et la terre se réjouissent aujourd’hui, comme l’ont dit les prophètes, et les anges et les hommes célèbrent une fête spirituelle, car Dieu, né de la Vierge, est apparu dans la chair à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre » [Ménée de décembre, 25ᵉ jour, stichères de l’Artoklasia]

Vénérables et révérends pères, chers frères et sœurs dans le Seigneur,

Le but de l’Incarnation du Fils de Dieu, par le Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et de sa naissance comme homme à Bethléem, est le salut de l’humanité du péché et de la mort — c’est-à-dire l’obtention de la vie éternelle.

Par le péché de désobéissance à Dieu, l’homme s’est séparé de Dieu, la Source de la vie, et est ainsi devenu mortel, soumis à la corruption. « C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché en lui », dit le saint apôtre Paul (Romains 5, 12). C’est-à-dire que tous les hommes ont hérité d’une nature humaine inclinée au péché.

Mais qui d’autre peut sauver ou libérer l’humanité du péché et de la mort, sinon Dieu, qui est sans péché et sans mort ? Seul Celui qui a créé le monde et l’humanité peut accorder aux hommes la vie, la béatitude et son amour éternel.

Cette année 2025 marque les 1 700 ans du premier concile œcuménique de Nicée, tenu en l’an 325. Les saints Pères de Nicée ont confessé et proclamé que si Jésus-Christ n’est pas pleinement Dieu, l’humanité ne peut recevoir le salut ni la vie éternelle. [Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, 1991, p. 1465]

C’est pourquoi, dans le Credo de l’Église, nous confessons la foi « en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles » ; la foi « en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu […] engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait » ; et la foi « en l’Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie ». Bien que l’œuvre divine soit commune, chaque Personne de la Très Sainte Trinité participe néanmoins à la création du monde d’une manière qui lui est propre.

Dieu le Père crée le monde par le Fils et par l’action du Saint-Esprit. Ainsi, dans le Psaume 33 (32), 6, nous lisons : « Par la Parole du Seigneur les cieux ont été affermis, et par le Souffle de sa bouche toute leur puissance. » Saint Basile le Grand explique ce verset ainsi : « « La Parole » est le Verbe qui était avec Dieu au commencement (cf. Jean 1, 1), et « le Souffle de sa bouche » est le Saint-Esprit. »

Cependant, la création de l’homme a été décidée au sein du conseil de la Très Sainte Trinité et a été conçue selon l’image et la ressemblance de la communion de vie éternelle et d’amour de la Très Sainte Trinité. C’est pourquoi Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 1, 26).

Le pluriel mystérieux de ce verset fait référence à la consultation du Père avec le Fils et avec le Saint-Esprit, comme nous l’enseignent les saints Pères de l’Église, tels que Justin le Martyr et Philosophe et Irénée de Lyon.

Le Nouveau Testament montre que le Mystère de l’Incarnation exprime un lien particulier entre le Fils de Dieu et la création, puisque l’Incarnation du Fils de Dieu était elle-même le but même de la création du monde (cf. Éphésiens 1, 4 ; 2 Timothée 1, 9).

« Tout a été fait par lui » (Jean 1, 3). Tout a été fait en lui, par lui et pour lui (cf. Colossiens 1, 16).

Dans le Prologue de son Évangile, saint Jean l’Apôtre — qui insiste le plus fortement sur la relation entre Dieu et la vie du monde — affirme d’abord la divinité du Christ, afin d’expliquer ensuite qu’il est la Vie parfaite, l’existence comme amour éternel et parfait :

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jean 1, 1-4). C’est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vient dans le monde pour lui accorder la lumière (le sens) et la vie éternelle.

Dieu a créé le monde et les êtres rationnels (les anges et les êtres humains) afin de partager sa vie éternelle, son amour et son bonheur avec des êtres rationnels et libres qui répondent à son appel à participer à la vie éternelle du Royaume des Cieux.

Saint Irénée de Lyon exprime le but de l’Incarnation du Christ en ces termes : « Car c’est pour cela que le Verbe de Dieu s’est fait homme, et que Celui qui était le Fils de Dieu est devenu le Fils de l’homme, afin que l’homme, ayant été assumé dans le Verbe et recevant l’adoption, devienne fils de Dieu. Car nous n’aurions pu obtenir par aucun autre moyen l’incorruptibilité et l’immortalité, si nous n’avions été unis à l’incorruptibilité et à l’immortalité. Mais comment aurions-nous pu être unis à l’incorruptibilité et à l’immortalité, si d’abord l’incorruptibilité et l’immortalité n’étaient devenues ce que nous sommes aussi, afin que le corruptible soit englouti par l’incorruptibilité, et le mortel par l’immortalité, afin que nous recevions l’adoption filiale ? » [Contre les hérésies III, 19, 1]

Fidèles orthodoxes !

Le mystère du Fils de Dieu, qui s’est fait homme par amour sans bornes pour l’humanité, est le fondement et le cœur même de la foi chrétienne. Ce saint et grand mystère était le but pour lequel Dieu a créé le monde. Il a été annoncé et prévu par les prophètes de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit ; il a ensuite été vécu et confessé par les Apôtres du Seigneur Jésus-Christ (cf. Romains 1, 2), défendu et défini dogmatiquement contre les hérésies par les Pères de l’Église, et glorifié et chanté par tous les chrétiens fidèles et aimant Dieu.

Ainsi, sept cents ans avant le Christ, le prophète Isaïe (766-686 av. J.-C.) a annoncé la Nativité du Seigneur Jésus-Christ d’une Vierge, lorsqu’il a parlé du signe merveilleux que Dieu donnerait à la maison de David :

« Voici, la Vierge concevra et enfantera un Fils, et on l’appellera du nom d’Emmanuel » (Isaïe 7, 14) ; et encore : « Car un Enfant nous est né, un Fils nous est donné ; et la souveraineté reposera sur son épaule, et on l’appellera : Ange du Grand Conseil, Conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Isaïe 9, 6).

De même, le prophète Michée, au VIIᵉ siècle av. J.-C., a annoncé la Nativité du Seigneur Jésus-Christ à Bethléem, tout en montrant que son origine est éternelle : « Et toi, Bethléem Éphrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui doit être dominateur en Israël, et dont l’origine est d’ancienneté, des jours éternels » (Michée 5, 2).

Les saints évangélistes Matthieu et Luc ont montré comment ce que les prophètes avaient annoncé des centaines d’années auparavant s’est accompli lors de la Nativité du Seigneur Jésus-Christ, à Bethléem de Judée (cf. Matthieu 1, 18-24 et Luc 2, 1-20).

Plus précisément, le saint évangéliste Matthieu nous dit : « Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « Voici, la Vierge concevra et enfantera un Fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous » » (Matthieu 1, 22-23 ; cf. Isaïe 7, 14).

Le saint évangéliste Luc, quant à lui, rapporte qu’après la naissance de l’Enfant Jésus, un ange révéla aux bergers près de Bethléem la véritable identité de l’Enfant nouveau-né : « Et voici, un ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux, et ils furent saisis d’une grande crainte. Et l’ange leur dit : « Ne craignez point ; car voici, je vous annonce une bonne nouvelle d’une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » » (Luc 2, 9-11).

Saint Luc l’Évangéliste, le seul qui parle de la présence des bergers à la Nativité du Christ, nous dit que les bergers près de Bethléem, « qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour sur leur troupeau » (Luc 2, 8), virent la gloire de Dieu resplendir autour d’eux, et qu’une multitude de l’armée céleste des anges louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes ! » (Luc 2, 14).

Les anges glorifiaient, en fait, l’amour miséricordieux de Dieu, la paix apportée dans le monde par l’amour humble du Christ, et la bienveillance parmi les hommes lorsque la grâce de Dieu demeure dans leurs cœurs.

L’Enfant Jésus est né dans une grotte et gisait dans une crèche cette nuit-là, tandis que les habitants de Bethléem dormaient. Aux abords de la ville, dans les champs, seuls les bergers veillaient sur leurs brebis. À ces gens simples et vigilants, des chœurs d’anges sont apparus dans la lumière et le chant, montrant comment Dieu transforme l’humble champ en gloire et change leur solitude en joie.

Les bergers de Bethléem furent les premiers témoins de la Nativité de l’Enfant Jésus ; ils furent les premiers hommes qui « glorifièrent et louèrent Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu », et ils proclamèrent ensuite aux habitants de la cité de David la bonne nouvelle « qu’aujourd’hui un Sauveur est né, qui est le Christ, le Seigneur » (cf. Luc 2, 11).

Il est significatif que, dans l’Ancien Testament, certains justes qui préfiguraient symboliquement le Christ Seigneur étaient des bergers de troupeaux : Abel (cf. Genèse 4, 2), Joseph (cf. Genèse 37, 2) et David (cf. 1 Samuel 16, 11).

Dans le Nouveau Testament, le Christ Seigneur se nomme lui-même le Bon Pasteur (cf. Jean 10, 11), conférant ainsi à cette vocation des connotations saintes et salvatrices dans un sens spirituel. Interprétant les paroles du Seigneur Jésus-Christ, « Je suis la porte » (Jean 10, 9), le saint prêtre confesseur Dumitru Stăniloae explique que le Christ est « la porte par laquelle les brebis elles-mêmes entrent et sortent. Par son humanité, les brebis rationnelles entrent vers Dieu, trouvant un pâturage spirituel. Il est facile et bénéfique d’entrer par le Christ vers le Père, et aussi pour quelqu’un de sortir de soi-même vers les autres. Le Christ est la seule porte par laquelle une personne échappe à la prison de l’égoïsme et d’une humanité enfermée sur le monde. »

Les saints Pères de l’Église qui ont interprété l’Évangile selon Jean — en particulier saint Jean Chrysostome (†407) et saint Cyrille d’Alexandrie († 444) — ont observé que le Bon Pasteur se distingue à la fois des voleurs et des brigands qui entrent dans la bergerie pour voler, et de ceux qui font paître uniquement pour un salaire. Ils montrent que le but premier et ultime du ministère pastoral ne doit pas être le gain personnel, mais le salut des fidèles — c’est-à-dire leur protection contre ceux qui déforment la vraie foi et déchirent l’unité de l’Église, et leur conduite sur le chemin du salut, à savoir leur union avec le Christ par les saints Mystères, par la prière et par les bonnes œuvres.

En tant que Pasteur, Médecin et Sauveur des âmes, dès le tout début de sa mission, le Christ Seigneur allait de ville en ville pour rassembler les brebis dispersées, leur offrir une nourriture spirituelle et les guérir de toute maladie et infirmité (cf. Matthieu 4, 23 ; Jean 10, 11-16).

Le Christ, le Voyageur et le Pèlerin, qui va partout pour rassembler et sauver l’humanité, dit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » (Matthieu 8, 20). Pourtant, ces paroles ne font pas référence à une incapacité de trouver un abri, mais à son œuvre sainte et missionnaire continue. Il voyage à travers le monde, cherchant ceux qui y vivent temporairement, afin de leur accorder la vie éternelle dans le Royaume céleste de la Très Sainte Trinité.

En tant que voyageur ou chanteur de cantiques dans le monde, durant sa vie terrestre, le Christ Seigneur se révèle parfois comme un mystérieux pèlerin même après sa mort et sa Résurrection, lorsqu’il marche vers Emmaüs comme un pèlerin inconnu avec Luc et Cléopas, à qui il ne se fait connaître qu’après qu’ils l’invitent à entrer dans leur maison (cf. Luc 24, 29-31). De cette manière, il montre que Dieu voyage à travers le monde de façon cachée, venant à nous sous les traits de chaque personne qui a besoin de notre aide. Le Seigneur Jésus-Christ tourne son visage vers l’humanité, afin que nous tournions continuellement notre visage vers lui.

Puisque le mystère de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ révèle le Fils de Dieu fait chair comme à la fois un voyageur et un porteur de bonnes nouvelles dans le monde, les chrétiens orthodoxes roumains en sont venus à voir les chanteurs de cantiques de Noël comme des hérauts de l’amour de Dieu pour le monde.

Les chanteurs de cantiques représentent symboliquement les anges qui ont annoncé aux bergers de Bethléem la joie de la naissance du Christ, mais aussi le Christ Seigneur lui-même, qui nous apporte la joie de l’amour de Dieu pour l’humanité et attend notre propre réponse de joie et d’amour à l’appel de Dieu. C’est le sens spirituel de nos cantiques de Noël et des visites pastorales faites par les prêtres avec l’icône de la Nativité du Seigneur aux foyers des fidèles.

Fidèles bien-aimés,

Dans la société contemporaine, marquée par la sécularisation ou l’indifférence spirituelle, il est de plus en plus nécessaire de renouveler la vocation de chaque chrétien, clerc et laïc, à être — comme les anges et les bergers de Bethléem — des hérauts et des apôtres de l’amour miséricordieux du Christ dans le monde.

C’est pourquoi l’Église nous exhorte tous à devenir des chanteurs de cantiques, des témoins et des proclamateurs du Christ Messie, qui est venu dans le monde pour nous accorder la paix et la joie, le salut, la vie et le bonheur éternel.

Que le Christ Seigneur, l’Ami des hommes et le Sauveur de nos âmes, nous aide par sa grâce à manifester autour de nous son amour humble et miséricordieux envers tous les hommes, et spécialement envers les enfants pauvres, les malades et les personnes âgées, et à répandre dans les cœurs et les foyers de tous sa sainte paix et sa joie, qu’il a jadis accordées aux anges et aux bergers de Bethléem.

Comme les années précédentes, au passage de l’année — dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026 — et le jour de l’An, élevons des prières d’action de grâce à Dieu pour les bénédictions que nous avons reçues de lui en l’année 2025 qui s’achève, et demandons son aide pour toute œuvre bonne et bénéfique en la Nouvelle Année dans laquelle nous entrons.

Souvenons-nous aussi dans nos prières de tous les Roumains qui sont parmi les étrangers, loin de leur patrie, afin que nous préservions l’unité de la foi et de la nation.

À l’occasion des saintes fêtes de la Nativité du Seigneur, de la Nouvelle Année 2026 et du Baptême du Seigneur, nous vous adressons à tous nos vœux de santé et de salut, de paix et de joie, de bonheur et d’abondante aide de Dieu dans toute bonne œuvre, suivant l’exhortation du « saint et bon cantique » :

« Et maintenant je vous quitte, soyez en bonne santé Et joyeux en ce temps de Noël, Mais n’oubliez pas, quand vous êtes dans la joie, Roumain, d’être bon ! »

Longue vie à vous !

« Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous » (2 Corinthiens 13, 13).

Votre intercesseur devant le Christ Seigneur,

† DANIEL Patriarche de l’Église orthodoxe roumaine

