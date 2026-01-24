Métropolite Job de Pisidie : « Pro Oriente bâtit des ponts entre Orient et Occident depuis soixante ans »

Le prix Klaus-Hemmerle est décerné tous les deux ans depuis 2004 par le mouvement des Focolari pour honorer des personnalités et des organisations qui s’engagent comme « bâtisseurs de ponts » pour le dialogue entre les Églises, les religions et les visions du monde. Le prix n’est pas doté et commémore l’ancien évêque d’Aix-la-Chapelle Klaus Hemmerle (1929-1994), connu pour son engagement œcuménique.

Parmi les lauréats précédents figurent notamment le patriarche œcuménique Bartholomée Iᵉʳ, l’archevêque Anastase d’Albanie, le docteur Ruth Pfau, médecin spécialiste de la lèpre, et l’ancienne Première ministre polonaise Hanna Suchocka.

Cette année, pour la première fois, le prix n’a pas été attribué à un individu, mais à une organisation. La fondation Pro Oriente de Vienne a reçu le prix pour son dialogue œcuménique et sa coopération avec les Églises orientales. La cérémonie de remise du prix s’est tenue le 23 janvier 2026 à la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Pro Oriente, fondée en 1964 par le cardinal Franz König, a été récompensée pour ses décennies de travail en faveur du dialogue et de la coopération entre les Églises chrétiennes d’Orient et d’Occident, notamment dans la promotion de la réconciliation et de la paix. La remise du prix a été accompagnée d’un éloge prononcé par Mgr Job Getcha, métropolite de Pisidie en Turquie, qui copréside la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe, que vous poouvez lire ci-après :

« Éloge prononcé lors de la cérémonie de remise du prix Klaus Hemmerle à la fondation Pro Oriente

Cathédrale d’Aix-la-Chapelle, 23 janvier 2026

Bâtir des ponts, relier les hommes

Éloge de la fondation Pro Oriente

Par le métropolite Job de Pisidie

C’est pour moi un grand honneur et une grande joie de prononcer l’éloge pour le prix Klaus Hemmerle de cette année, qui récompense cette fois non pas une personnalité bien connue du monde ecclésiastique, comme c’est l’usage, mais une institution illustre qui œuvre depuis plus de soixante ans au rapprochement entre les Églises d’Orient et d’Occident : la fondation Pro Oriente, créée en novembre 1964 à Vienne, pendant le concile Vatican II.

Comme son nom l’indique, cette fondation est orientée vers l’Orient : Pro Oriente. C’est en effet le cap fixé par le concile Vatican II, qui cherchait non pas à ramener les Églises orientales dites dissidentes dans le giron de l’Église occidentale, comme cela avait malheureusement été le cas pendant plus de trois siècles à travers la politique de l’uniatisme, mais plutôt, par une politique d’ouverture et d’estime, une politique de fraternité et d’échange de dons. C’est en effet au mérite de ce concile qu’il a ouvert les bras de l’Église catholique romaine à ses Églises sœurs et a éveillé l’intérêt de ses fidèles pour les richesses de l’Orient chrétien. « C’est pourquoi le saint concile exhorte tous les fidèles, mais surtout ceux qui ont l’intention de se consacrer à la restauration de la pleine communion espérée entre les Églises d’Orient et l’Église catholique, à accorder toute l’attention voulue à cette caractéristique particulière de l’origine et de la croissance des Églises orientales » – comme on peut le lire dans le décret sur l’œcuménisme Unitatis redintegratio du concile Vatican II, promulgué en novembre 1964, rappelant que « dès l’origine, les Églises d’Orient ont possédé un trésor auquel l’Église occidentale a largement puisé – dans la pratique liturgique, la tradition spirituelle et le droit », avant de conclure : « Le très riche patrimoine liturgique et spirituel des Églises orientales doit être connu, vénéré, préservé et chéri par tous. Ils doivent reconnaître que cela est d’une importance capitale pour la préservation fidèle de la plénitude de la tradition chrétienne et pour la réconciliation entre les chrétiens d’Orient et d’Occident. »

Ce n’est donc pas par hasard, ni par futilité, que Pro Oriente a été fondée. Au contraire, sa création allait de pair avec l’esprit du décret sur l’œcuménisme du concile. Et cela s’explique aisément par la figure du fondateur de Pro Oriente, l’ancien archevêque de Vienne, le cardinal Franz König, qui fut un grand homme de dialogue et un bâtisseur de ponts entre diverses traditions religieuses, et qui apporta une contribution décisive au concile Vatican II, notamment à son décret sur l’œcuménisme. En conséquence, la fondation viennoise est devenue un phare du dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et les Églises orthodoxes orientales et orthodoxes, établissant ainsi un véritable réseau avec les Églises de l’Orient chrétien. Par leur participation à Pro Oriente, les chrétiens des Églises d’Orient et d’Occident se rencontrent et apprennent concrètement les uns des autres, ce qui leur permet de contribuer à leur rapprochement, de surmonter les conflits du passé et de promouvoir la réconciliation non seulement entre chrétiens d’Orient et d’Occident, mais aussi dans des contextes religieux plus larges, tant au niveau local que mondial, servant ainsi le bien commun et construisant une société plus humaine.

Pro Oriente a créé plusieurs forums de dialogue et commissions de composition interconfessionnelle et internationale, où des questions théologiques, culturelles et sociopolitiques concernant les Églises sont abordées à un niveau non officiel.

Permettez-moi de mentionner d’abord le comité directeur de Pro Oriente pour le dialogue orthodoxe-catholique, où les experts participants apportent leurs connaissances et leurs réseaux. J’ai d’excellents souvenirs du séminaire organisé en avril 2018 à l’Académie orthodoxe de Crète, qui visait à créer des synergies entre les différents niveaux du dialogue théologique catholique-orthodoxe aux niveaux international, régional et local, qu’il soit officiel ou non. Il me semble que c’est une initiative que nous devrions renouveler. Je dois également mentionner que les résultats déjà obtenus par ces divers dialogues catholiques-orthodoxes à différents niveaux sont documentés et mis à la disposition du public grâce à Pro Oriente à travers le site www.orthcath.net.

Deuxièmement, la commission Pro Oriente pour la rencontre œcuménique entre les Églises orthodoxes orientales et l’Église catholique, qui a débuté dès 1970 et a pu surmonter les principaux obstacles théologiques en matière de christologie et rendre possible l’établissement du dialogue officiel entre ces Églises, grâce notamment à la célèbre formule christologique de Vienne : « Nous croyons que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est Dieu le Fils incarné ; parfait dans sa divinité et parfait dans son humanité. Sa divinité n’a pas été séparée de son humanité un seul instant, pas même le temps d’un clin d’œil. Son humanité est unie à sa divinité sans mélange, sans confusion, sans division, sans séparation. Nous, dans notre foi commune en l’unique Seigneur Jésus-Christ, considérons son mystère comme inépuisable et ineffable, et pour l’esprit humain jamais pleinement compréhensible ou exprimable. »

Troisièmement, le Forum Syriacum de Pro Oriente, qui facilite les rencontres et le dialogue entre les diverses Églises catholiques et orthodoxes des traditions syriaques, et qui a débuté en 1994.

Quatrièmement, le forum Pro Oriente pour les jeunes chercheurs, qui sert à promouvoir la qualification œcuménique, l’échange académique et la mise en réseau durable parmi les jeunes chercheurs en théologie et dans les disciplines connexes. À partir de cette année, il remplacera les anciens « cours d’été » de Pro Oriente établis il y a dix ans.

Parmi les projets les plus récents et en cours de Pro Oriente, permettez-moi d’en mentionner cinq.

Premièrement, les conférences patristiques de Vienne, établies en 2001, à une époque où les travaux de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe étaient suspendus, à l’initiative de mes amis l’ancien archevêque de Vienne, le cardinal Christoph Schönborn, et du professeur Ysabel de Andia. En période de relations partiellement difficiles au niveau officiel, liées aux tensions en Europe de l’Est, cette coopération revêtait une importance particulière puisque les Pères de l’Église primitive reflètent la tradition commune du premier millénaire qui constitue le terrain commun du dialogue théologique entre les Églises, comme les papes Jean-Paul II et Benoît XVI l’ont souligné à plusieurs reprises. À cette occasion, je voudrais féliciter ma vieille amie le professeur Theresia Hainthaler, ici présente, qui non seulement a repris la responsabilité organisationnelle du professeur de Andia depuis vingt ans, mais porte aussi la charge de la collecte de fonds de ce projet avec beaucoup de compétence et d’énergie.

Deuxièmement, les conférences « À l’écoute de l’Orient », organisées en coopération avec l’Institut d’études œcuméniques de l’université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin (« Angelicum ») et répondant au processus synodal de l’Église catholique romaine, lancé en 2021 par le pape François. Ces conférences se sont concentrées sur les traditions synodales des Églises orthodoxes et orthodoxes orientales et se sont tenues à Rome en novembre 2022 pour présenter les traditions orthodoxes. J’ai personnellement participé à l’une d’entre elles, où j’ai prononcé un discours d’ouverture invitant les participants à un dialogue œcuménique honnête et également inter-orthodoxe qui s’est développé au cours de la conférence.

Troisièmement, Jeunesse œcuménique – ateliers œcuméniques du Moyen-Orient organisés depuis 2022, qui se concentrent sur l’éducation œcuménique et le renforcement de la jeune génération de laïcs chrétiens au Moyen-Orient, basés sur une coopération œcuménique active, la participation synodale et l’engagement civique. Compte tenu des défis géopolitiques, économiques et sociaux existants dans la région du Moyen-Orient, les communautés chrétiennes y sont souvent caractérisées par le désespoir et la fragmentation. Le projet tente de transformer ce désespoir et cette fragmentation en espoir, en sentiment d’appartenance et en engagement partagé pour le bien commun. Cette expérience a également été transférée avec succès à d’autres régions, comme par exemple l’atelier œcuménique de jeunes organisé en Ukraine en août dernier.

Quatrièmement, le projet « Guérison des mémoires blessées » visant à purifier la mémoire des atrocités passées. Après une conférence d’ouverture à Vienne en novembre 2023, trois ateliers régionaux ont eu lieu dans les régions suivantes : en Bosnie-Herzégovine pour l’Europe du Sud-Est, en mai-juin 2024, à Chypre pour la région du Moyen-Orient, en octobre 2024, et en Lituanie pour l’Europe de l’Est, en mars 2025. La conférence finale a eu lieu à Vienne en novembre dernier. Elle a réuni des participants des trois régions et des experts de différentes disciplines académiques pertinentes pour le sujet, et les meilleures pratiques ont été partagées et combinées avec une réflexion théologique et un échange interdisciplinaire sur le sujet.

Cinquièmement, des ateliers en Europe, qui est devenue aussi le foyer de chrétiens des Églises orientales en raison de l’émigration. Dans des ateliers conjoints pour les jeunes chrétiens des Églises orientales et occidentales vivant en Europe, Pro Oriente promeut l’éducation œcuménique et l’échange entre eux. Jusqu’à présent, deux ateliers ont eu lieu : le premier à Vienne, en mars 2024, pour les jeunes chrétiens des Églises orthodoxes orientales et orthodoxes qui vivent actuellement en Europe, et le second, incluant également des jeunes catholiques et protestants de différents pays européens, a eu lieu en mai-juin 2025 à l’abbaye bénédictine d’Admont, en Autriche. Un troisième atelier aura lieu en juin-juillet de cette année au monastère des chanoines augustins de Klosterneuburg près de Vienne, qui sera ouvert aux jeunes chrétiens des Églises syriaques vivant dans les pays de la diaspora européenne ou dans les patries ancestrales au Moyen-Orient et en Inde.

J’espère que ces quelques aperçus de l’activité multiforme de la fondation Pro Oriente visant à bâtir des ponts et à relier les personnes de diverses Églises chrétiennes d’Orient et d’Occident peuvent vous donner une meilleure compréhension de la raison pour laquelle Pro Oriente a été choisie pour le prix Klaus Hemmerle de cette année. Ce qui me touche et me réjouit grandement, c’est l’attention particulière que Pro Oriente accorde à la jeune génération. Comme Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée l’a récemment affirmé dans son message de Noël : « L’obligation de s’efforcer à l’unité chrétienne n’est pas négociable. La responsabilité de poursuivre les efforts des pionniers du mouvement œcuménique ainsi que la justification de leur vision et de leur labeur reposent sur la jeune génération de chrétiens. » C’est pourquoi il est de notre devoir de travailler à faire connaître les fruits des dialogues théologiques bilatéraux et multilatéraux et de promouvoir leur réception par la plénitude de l’Église, en essayant d’impliquer activement la jeune génération.

Pour cette raison, je félicite personnellement la fondation Pro Oriente pour l’attribution du prix Klaus Hemmerle et vous remercie pour toutes vos sages initiatives visant à soutenir et à promouvoir la réception des dialogues théologiques entre l’Orient et l’Occident chrétiens. Puisqu’une fondation n’est jamais un concept abstrait, mais fonctionne grâce à la disponibilité et à la générosité de personnes concrètes, je voudrais féliciter certaines personnes parmi tant d’autres que le temps ne me permet pas de nommer une par une. Je félicite tout d’abord le président du conseil d’administration, l’archevêque désigné de Vienne Josef Grünwidl, qui sera ordonné évêque et intronisé dans sa nouvelle fonction demain et qui, pour cette raison, n’a pas pu être présent avec nous ce soir. Je félicite également le président de Pro Oriente, l’ambassadeur Clemens Koja, ici présent avec son épouse Martina, et le vice-président, le professeur Rudolf Prokschi, mon vieil ami, qui en tant que doyen du chapitre cathédral de Vienne était retenu là-bas pour l’ordination épiscopale. Je ne peux oublier de mentionner et de féliciter le secrétaire général, Bernd Mussinghoff, et la directrice des programmes, Viola Raheb, qui sont véritablement la force motrice de la fondation. Nos félicitations vont également à l’ancien président de Pro Oriente, l’ambassadeur Alfons Kloss, ici présent avec son épouse Anna Maria, et à l’ancien responsable du comité des finances, Gordian Gudenus, ici présent avec son épouse Marina, qui tous deux ont porté une part importante de la charge du travail bénévole et de la responsabilité des efforts de la fondation ces dernières années.

Merci à vous tous pour votre engagement et votre contribution qui remplissent nos cœurs de gratitude et de joie. Merci à vous tous d’avoir bâti des ponts entre l’Orient et l’Occident pendant plus de soixante ans et ainsi relié les personnes, en particulier la jeune génération, des différentes Églises. Je suis convaincu que votre travail et votre contribution significatifs dans le domaine du mouvement œcuménique sont, selon moi, la raison pour laquelle vous recevez ce soir le prix établi par le mouvement des Focolari en mémoire de Mgr Klaus Hemmerle. Que la fondation Pro Oriente poursuive son important travail ! Qu’elle continue à préparer une jeune génération d’œcuménistes chrétiens ! « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Lc 10, 2). »



