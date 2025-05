Des milliers de citoyens ont pris part à la procession « Vertus et religion à l’école », organisée par des associations civiques et soutenue par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare.Avant le début de la procession dans la cathédrale-mémorial « Saint-Alexandre-Nevski », Sa Sainteté le patriarche bulgare et métropolite de Sofia Daniel a célébré un moleben, auquel ont participé dans la prière Leurs Excellences le métropolite de Lovetch Gabriel, le

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.