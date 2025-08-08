Nouveau livre : « De l’Ukraine à la Lumière » du père Jean-Baptiste Garrigou

Catégories À la Une Actualités Apprendre Europe Lire par
Nouveau livre : « De l’Ukraine à la Lumière » du père Jean-Baptiste Garrigou

Pour célébrer ses 60 ans, l’Atelier Saint-Jean-Damascène publie un ouvrage inédit !

« De l’Ukraine à la Lumière – Itinéraire d’un maître d’icônes » retrace le parcours spirituel et artistique du père Jean-Baptiste Garrigou, iconographe et fresquiste réputé, formé en Russie auprès du père Zénon de renommée mondiale.

Dans ce récit personnel et inspirant, l’auteur raconte sa quête spirituelle et sa rencontre déterminante avec son maître : « Un occidental se tenait devant lui, qui voulait se consacrer à l’iconographie, dans une démarche en profondeur, de recherche de Dieu… Voyant qu’il m’écoutait attentivement, je me permis de lui demander si je pouvais apprendre à ses côtés, que c’était mon rêve… Il me scruta, les yeux plissés, et me répondit : « Apprends à parler russe, reviens, tu séjourneras ici ». »

Un témoignage unique sur l’apprentissage de l’art sacré de l’icône et la transmission de la foi par l’art.

Prix : 19,90 €

Pour commander :

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Nouveau livre : « De l’Ukraine à la Lumière » du père Jean-Baptiste Garrigou

Pour célébrer ses 60 ans, l’Atelier Saint-Jean-Damascène publie un ouvrage inédit ! « De l’Ukraine à la Lumière – Itinéraire ...

8 août

Carême de la Dormition Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Saint Émilien, évêque de Cyzique, ...

26 juillet (ancien calendrier) / 8 août (nouveau)

Jour de jeûne Saints Hermolaos, Hermippe et Hermocrate, prêtres à Nicomédie, martyrs (305) ; sainte Parascève de Rome, vierge, martyre ...

Le Patriarcat d’Antioche annonce le début de la restauration de l’église Saint-Élie à Damas

L’église du saint prophète Élie à Damas, où un attentat terroriste s’est produit le 22 juin, sera restaurée, a déclaré ...

Patriarche œcuménique : « Ce qui se passe à Gaza est une honte pour l’humanité »

Dans une atmosphère chargée d’émotion, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a célébré dans l’après-midi du mardi 5 août 2025 ...

Taizé – Partage et témoignage de la foi orthodoxe du 17 au 24 août 2025

La quatrième « semaine de partage et de témoignage de la foi orthodoxe » aura lieu à Taizé du 17 au 24 août ...

7 août

Carême de la Dormition Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ ; Saint Dométien, moine persan, martyrisé ...

25 juillet (ancien calendrier) / 7 août (nouveau)

Sainte Dormition de sainte Anne, mère de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie ; mémoire des 165 ...

Le métropolite Antoine (Pakanitch) : « Le Seigneur nous a légué de prier pour nos persécuteurs, mais nulle part Il n’a dit de fermer les yeux sur les persécutions de nos frères »

Le métropolite Antoine (Pakanitch), chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne, a critiqué le clergé et les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne ...

Patriarche de Jérusalem : « Notre mission en Terre sainte est de servir et de garder les Lieux saints »

Sa Béatitude le patriarche Théophile III de Jérusalem, a visité le 4 août 2025 le monastère de Sainte-Marie-Madeleine, accompagné d’une ...

Replay : « Les moines et les abeilles », « Orthodoxie » (France 2)

La vie monastique et la vie d’un rucher ont beaucoup de similitudes : les moines changent d’obédience et les abeilles changent ...

6 août

TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR, DIEU ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST. Carême de la dormition, dispense de poisson LA TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR ...

24 juillet (ancien calendrier)/6 août (nouveau)

Jour de jeûne Sainte Christine, mégalomartyre à Tyr en Phénicie (vers 300) ; saint Ursin, évêque de Sens (IVème s.) ; ...

Le patriarche de Roumanie : Le rôle de l’œuvre social-philanthropique du chrétien n’est pas de cultiver son image dans le monde, mais celle de l’amour

Sa Béatitude le patriarche Daniel, a souligné dimanche, dans la chapelle historique « Saint Grand Martyr Georges » de la ...

Des hiérarques macédoniens et ukrainiens concélèbrent, pour la première fois

De gauche à droite : métropolite Naum, métropolite Philarète, évêque Jacob. Photo : tiveriopol.mk Des hiérarques de l’Église orthodoxe macédonienne-Archevêché ...

5 août

Carême de la Dormition Avant-Fête de la Transfiguration de Notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Saint Eusigne d’Antioche, martyr à ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.