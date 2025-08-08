Nouveau livre : « De l’Ukraine à la Lumière » du père Jean-Baptiste Garrigou

Pour célébrer ses 60 ans, l’Atelier Saint-Jean-Damascène publie un ouvrage inédit !

« De l’Ukraine à la Lumière – Itinéraire d’un maître d’icônes » retrace le parcours spirituel et artistique du père Jean-Baptiste Garrigou, iconographe et fresquiste réputé, formé en Russie auprès du père Zénon de renommée mondiale.

Dans ce récit personnel et inspirant, l’auteur raconte sa quête spirituelle et sa rencontre déterminante avec son maître : « Un occidental se tenait devant lui, qui voulait se consacrer à l’iconographie, dans une démarche en profondeur, de recherche de Dieu… Voyant qu’il m’écoutait attentivement, je me permis de lui demander si je pouvais apprendre à ses côtés, que c’était mon rêve… Il me scruta, les yeux plissés, et me répondit : « Apprends à parler russe, reviens, tu séjourneras ici ». »

Un témoignage unique sur l’apprentissage de l’art sacré de l’icône et la transmission de la foi par l’art.

Prix : 19,90 €

