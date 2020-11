Nouveau site Internet de la revue de théologie orthodoxe Contacts

Le site web de Contacts, Revue française de l’orthodoxie fait peau neuve. Sa convivialité et sa portabilité ont été améliorées, pour une lecture sur ordinateur, tablette ou smartphone et il offre de nouvelles fonctionnalités d’achats et de commandes en ligne. Il est possible d’accéder au sommaire et au liminaire de chaque numéro de la revue […]

