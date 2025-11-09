L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 2 novembre avait pour sujet le Credo de Nicée-Constantinople. Il s’agit d’une première partie. Invité : Michel Stavrou, professeur de théologie à l’Institut supérieur d’études œcuméniques et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge dont il est également le doyen. Présentation : » Première de deux émissions sur le texte dogmatique rédigé à Nicée en 325 et complété à Constantinople en 381, devenu le « Symbole de foi » des chrétiens, récité dans tous les offices de l’Église orthodoxe. Avec Michel Stavrou, doyen et professeur à l’Institut Saint-Serge. 1e partie : Le texte de Nicée. 1 – Généralités sur les Credo – dimension baptismale. 2 – Rappel des enjeux du concile de Nicée. 3 – Généralités sur la structure du symbole de foi. 4 – Commentaire progressif du texte de Nicée (325). 5 – L’affirmation centrale du concile de Nicée : la pleine divinité du Christ, exprimée par le terme homoousios – n’est pas une formulation dogmatique abstraite mais elle est l’expression même du salut chrétien. En confessant que le Fils est véritablement Dieu, « consubstantiel » au Père, les Pères de Nicée ont souligné que c’est Dieu Lui-même qui s’est fait homme pour nous sauver. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.