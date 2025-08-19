Partitions en notation byzantine de la Divine Liturgie

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’édition des partitions liturgiques en notation byzantine avec la parution de la Divine Liturgie, adaptée par le Monastère de Cantauque. Ce volume de 204 pages offre une grande diversité de partitions des hymnes de la Divine Liturgie, ce qui permettra aux chantres de choisir entre différents tons, entre différents niveaux de difficulté, et laissera également la possibilité de varier les mélodies d’une Liturgie à l’autre.

On y trouvera les chants fixes de la Divine Liturgie ainsi que les pièces les plus fréquentes parmi les parties mobiles, tant pour les dimanches et les fêtes que pour les Liturgies des jours de la semaine.

Ce volume propose en outre certaines pièces d’usage courant dans les monastères, mais également dans certaines paroisses, comme les « Macarismes » – 3e antienne de la Liturgie constituée des versets des Béatitudes intercalés des stichères de l’octoèque.

Pour ceux qui auraient des difficultés à déchiffrer, le livre renvoie à des enregistrements audio qui serviront de support.

Le volume est disponible ici.