Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée de Janvier

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.

Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de près de 500 pages propose les services liturgiques suivants :

1er JANVIER – 14 JANVIER

Saint FULGENCE DE RUSPE

3 JANVIER – 16 JANVIER

Sainte GENEVIÈVE DE PARIS

4 JANVIER – 17 JANVIER

Saint EUSTATHE Ier, ARCHEVÊQUE DE SERBIE

Saint martyr CHRYSANTHE DE CHYPRE

5 JANVIER – 18 JANVIER

Saint GRÉGOIRE D’AKRITAS

7 JANVIER – 20 JANVIER

Saint JEAN LE BAPTISTE ET PRÉCURSEUR

8 JANVIER – 21 JANVIER

Sainte GUDULE DE BRUXELLES

9 JANVIER – 22 JANVIER

Saint PHILIPPE DE MOSCOU ET DE TOUTE LA RUSSIE

10 JANVIER – 23 JANVIER

Saint MARCIEN, ÉCONOME DE LA GRANDE ÉGLISE

Saint THÉOPHANE LE RECLUS

Saint PAUL D’OBNORA

11 JANVIER – 24 JANVIER

Saint MICHEL DE KLOPS

13 JANVIER – 26 JANVIER

Saint HILAIRE DE POITIERS

14 JANVIER – 27 JANVIER

Sainte NINO (NINA), illuminatrice de la Géorgie

Saint SAVA, premier archevêque de Serbie

15 JANVIER – 28 JANVIER

Saint GABRIEL DE LESNOVO

16 JANVIER – 29 JANVIER

Saint HONORAT DE LÉRINS ET D’ARLES

Saint ROMYLOS L’ATHONITE

17 JANVIER – 30 JANVIER

Saint et illustre néomartyr GEORGES DE Ioannina

18 JANVIER – 31 JANVIER

Saint VOLUSIEN DE FOIX

Saint MAXIME DE SERBIE, archevêque de Valachie

19 JANVIER – 1er FÉVRIER

Saint MARC D’Éphèse

20 JANVIER – 2 FÉVRIER

Saint hiéromartyr FABIEN, PAPE DE ROME

Saint EUTHYME DE TARNOVO, patriarche de Bulgarie

Saint EUTHYME D’ARKHANGELSK

21 JANVIER – 3 FÉVRIER

Saints MARTYRS DE TRÉBIZONDE : Eugène, Candide, Valérien et Aquilas

Saints hiéromartyrs FRUCTUEUX, ÉVÊQUE DE TARRAGONE et ses diacres Augurius et Euloge

Saint MAXIME LE GREC

22 JANVIER – 4 FÉVRIER

Saint hiéromartyr VINCENT DE SARAGOSSE

23 JANVIER – 5 FÉVRIER

Saint GENNADE DE KOSTROMA

24 JANVIER – 6 FÉVRIER

Sainte et bienheureuse en Chrisτ XÉNIA DE SAINT-PÉTERSBOURG

25 JANVIER – 7 FÉVRIER

Saint MOÏSE DE NOVGOROD

Saint et illustre néomartyr AUXENCE L’ÉPIROTE

Fête de l’icône de la Mère de Dieu, intitulée « DISSIPE MA PEINE »

Saint hiéromartyr VLADIMIR DE KIEV

Dimanche du 22 au 29 JANVIER / 4 au 11 FÉVRIER

Synaxe des nouveaux MARTYRS ET CONFESSEURS RUSSES

27 JANVIER – 9 FÉVRIER

Saint JULIEN, ÉVÊQUE DU MANS, apôtre de la Gaule

Sainte martyre DÉVOTE, patronne de Monaco et de la Corse

Translation des reliques de notre Père parmi les Saints JEAN CHRYSOSTOME

28 JANVIER – 10 FÉVRIER

Saint THÉODOSE DE TOTMA

Saint ISAAC LE SYRIEN

29 JANVIER – 11 FÉVRIER

Saint GILDAS DE BRETAGNE

Saint et juste JULIEN L’HOSPITALIER

30 JANVIER – 12 FÉVRIER

Sainte BATHILDE, REINE DES FRANCS

On peut se procurer ce volume à la librairie en ligne du Monastère de la Transfiguration