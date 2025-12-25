Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée de Janvier

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.
Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.
Ce beau volume relié de près de 500 pages propose les services liturgiques suivants :
1er JANVIER – 14 JANVIER
Saint FULGENCE DE RUSPE
3 JANVIER – 16 JANVIER
Sainte GENEVIÈVE DE PARIS
4 JANVIER – 17 JANVIER
Saint EUSTATHE Ier, ARCHEVÊQUE DE SERBIE
Saint martyr CHRYSANTHE DE CHYPRE
5 JANVIER – 18 JANVIER
Saint GRÉGOIRE D’AKRITAS
7 JANVIER – 20 JANVIER
Saint JEAN LE BAPTISTE ET PRÉCURSEUR
8 JANVIER – 21 JANVIER
Sainte GUDULE DE BRUXELLES
9 JANVIER – 22 JANVIER
Saint PHILIPPE DE MOSCOU ET DE TOUTE LA RUSSIE
10 JANVIER – 23 JANVIER
Saint MARCIEN, ÉCONOME DE LA GRANDE ÉGLISE
Saint THÉOPHANE LE RECLUS
Saint PAUL D’OBNORA
11 JANVIER – 24 JANVIER
Saint MICHEL DE KLOPS
13 JANVIER – 26 JANVIER
Saint HILAIRE DE POITIERS
14 JANVIER – 27 JANVIER
Sainte NINO (NINA), illuminatrice de la Géorgie
Saint SAVA, premier archevêque de Serbie
15 JANVIER – 28 JANVIER
Saint GABRIEL DE LESNOVO
16 JANVIER – 29 JANVIER
Saint HONORAT DE LÉRINS ET D’ARLES
Saint ROMYLOS L’ATHONITE
17 JANVIER – 30 JANVIER
Saint et illustre néomartyr GEORGES DE Ioannina
18 JANVIER – 31 JANVIER
Saint VOLUSIEN DE FOIX
Saint MAXIME DE SERBIE, archevêque de Valachie
19 JANVIER – 1er FÉVRIER
Saint MARC D’Éphèse
20 JANVIER – 2 FÉVRIER
Saint hiéromartyr FABIEN, PAPE DE ROME
Saint EUTHYME DE TARNOVO, patriarche de Bulgarie
Saint EUTHYME D’ARKHANGELSK
21 JANVIER – 3 FÉVRIER
Saints MARTYRS DE TRÉBIZONDE : Eugène, Candide, Valérien et Aquilas
Saints hiéromartyrs FRUCTUEUX, ÉVÊQUE DE TARRAGONE et ses diacres Augurius et Euloge
Saint MAXIME LE GREC
22 JANVIER – 4 FÉVRIER
Saint hiéromartyr VINCENT DE SARAGOSSE
23 JANVIER – 5 FÉVRIER
Saint GENNADE DE KOSTROMA
24 JANVIER – 6 FÉVRIER
Sainte et bienheureuse en Chrisτ XÉNIA DE SAINT-PÉTERSBOURG
25 JANVIER – 7 FÉVRIER
Saint MOÏSE DE NOVGOROD
Saint et illustre néomartyr AUXENCE L’ÉPIROTE
Fête de l’icône de la Mère de Dieu, intitulée « DISSIPE MA PEINE »
Saint hiéromartyr VLADIMIR DE KIEV
Dimanche du 22 au 29 JANVIER / 4 au 11 FÉVRIER
Synaxe des nouveaux MARTYRS ET CONFESSEURS RUSSES
27 JANVIER – 9 FÉVRIER
Saint JULIEN, ÉVÊQUE DU MANS, apôtre de la Gaule
Sainte martyre DÉVOTE, patronne de Monaco et de la Corse
Translation des reliques de notre Père parmi les Saints JEAN CHRYSOSTOME
28 JANVIER – 10 FÉVRIER
Saint THÉODOSE DE TOTMA
Saint ISAAC LE SYRIEN
29 JANVIER – 11 FÉVRIER
Saint GILDAS DE BRETAGNE
Saint et juste JULIEN L’HOSPITALIER
30 JANVIER – 12 FÉVRIER
Sainte BATHILDE, REINE DES FRANCS
On peut se procurer ce volume à la librairie en ligne du Monastère de la Transfiguration