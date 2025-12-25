Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée de Janvier

Catégories À la Une Lire Livres par
Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée de Janvier

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.
Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de près de 500 pages propose les services liturgiques suivants :

1er JANVIER – 14 JANVIER
     Saint FULGENCE DE RUSPE      

3 JANVIER – 16 JANVIER
     Sainte GENEVIÈVE DE PARIS   

4 JANVIER – 17 JANVIER
     Saint EUSTATHE Ier, ARCHEVÊQUE DE SERBIE    
     Saint martyr CHRYSANTHE DE CHYPRE       

5 JANVIER – 18 JANVIER
     Saint GRÉGOIRE D’AKRITAS    

7 JANVIER – 20 JANVIER
     Saint JEAN LE BAPTISTE ET PRÉCURSEUR

8 JANVIER – 21 JANVIER
     Sainte GUDULE DE BRUXELLES         

9 JANVIER – 22 JANVIER
     Saint PHILIPPE DE MOSCOU ET DE TOUTE LA RUSSIE   

10 JANVIER – 23 JANVIER
    Saint MARCIEN, ÉCONOME DE LA GRANDE ÉGLISE     
     Saint THÉOPHANE LE RECLUS
     Saint PAUL D’OBNORA   

11 JANVIER – 24 JANVIER
     Saint MICHEL DE KLOPS

13 JANVIER – 26 JANVIER
     Saint HILAIRE DE POITIERS      

14 JANVIER – 27 JANVIER
     Sainte NINO (NINA), illuminatrice de la Géorgie          
     Saint SAVA, premier archevêque de Serbie        

15 JANVIER – 28 JANVIER
     Saint GABRIEL DE LESNOVO   

16 JANVIER – 29 JANVIER
     Saint HONORAT DE LÉRINS ET D’ARLES    
     Saint ROMYLOS L’ATHONITE  

17 JANVIER – 30 JANVIER
     Saint et illustre néomartyr GEORGES DE Ioannina

18 JANVIER – 31 JANVIER
     Saint VOLUSIEN DE FOIX          
     Saint MAXIME DE SERBIE, archevêque de Valachie 

19 JANVIER – 1er FÉVRIER
     Saint MARC D’Éphèse    

20 JANVIER – 2 FÉVRIER
     Saint hiéromartyr FABIEN, PAPE DE ROME   
     Saint EUTHYME DE TARNOVO, patriarche de Bulgarie       
     Saint EUTHYME D’ARKHANGELSK   

21 JANVIER – 3 FÉVRIER
     Saints MARTYRS DE TRÉBIZONDE : Eugène, Candide, Valérien et Aquilas      
     Saints hiéromartyrs FRUCTUEUX, ÉVÊQUE DE TARRAGONE et ses diacres Augurius et Euloge
     Saint MAXIME LE GREC 

22 JANVIER – 4 FÉVRIER
     Saint hiéromartyr VINCENT DE SARAGOSSE

23 JANVIER – 5 FÉVRIER
     Saint GENNADE DE KOSTROMA         

24 JANVIER – 6 FÉVRIER
     Sainte et bienheureuse en Chrisτ XÉNIA DE SAINT-PÉTERSBOURG      

25 JANVIER – 7 FÉVRIER
     Saint MOÏSE DE NOVGOROD    
     Saint et illustre néomartyr AUXENCE L’ÉPIROTE      
     Fête de l’icône de la Mère de Dieu, intitulée « DISSIPE MA PEINE »          
     Saint hiéromartyr VLADIMIR DE KIEV 

Dimanche du 22 au 29 JANVIER / 4 au 11 FÉVRIER
     Synaxe des nouveaux MARTYRS ET CONFESSEURS RUSSES     

27 JANVIER – 9 FÉVRIER
     Saint JULIEN, ÉVÊQUE DU MANS, apôtre de la Gaule         
     Sainte martyre DÉVOTE, patronne de Monaco et de la Corse   
     Translation des reliques de notre Père parmi les Saints JEAN CHRYSOSTOME    

28 JANVIER – 10 FÉVRIER
     Saint THÉODOSE DE TOTMA    
     Saint ISAAC LE SYRIEN  

29 JANVIER – 11 FÉVRIER
     Saint GILDAS DE BRETAGNE   
     Saint et juste JULIEN L’HOSPITALIER 

30 JANVIER – 12 FÉVRIER
     Sainte BATHILDE, REINE DES FRANCS        

On peut se procurer ce volume à la librairie en ligne du Monastère de la Transfiguration

Couverture Supplément Janvier

À propos de l'auteur

Photo of author

Orthodoxie.com

Lire tous les articles par Orthodoxie.com

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Parution aux éditions Apostolia du  Supplément au Ménée de Janvier

Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté ...

12 décembre (ancien calendrier) / 25 décembre (nouveau)   

Carême de la Nativité Saint Spyridon, évêque de Trimythonte à Chypre, thaumaturge (vers 348) ; saint Alexandre, évêque de Jérusalem, ...

25 décembre

LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST Liturgie de saint Jean Chrysostome Quand, à l’apogée de son règne, César Auguste (30 ...

Bande-annonce du documentaire : « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » – 25 décembre à 9 h 30 sur France 2

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire ...

L’office de la Nativité en version bilingue slavon-français

L’office de la Nativité du Christ complet  (grandes heures, vêpres, grandes complies, liturgie), en version bilingue slavon-français, est disponible ici ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Fête de la Nativité de Notre Seigneur Jésus »

Série inédite : « Liturgie orthodoxe » proposée par le père Jean-Claude Gurnade. Aujourd’hui la fête de la Nativité de Notre Seigneur ...

11 décembre (ancien calendrier) / 24 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Daniel, stylite près de Constantinople (490) ; saints Victoric, Gentien et Fuscien, martyrs à Amiens ...

24 décembre

Paramonie de la Nativité – Heures Royales – Liturgie de St Basile le Grand Carême de la Nativité Sainte Eugénie, ...

Déclaration du métropolite Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne, sur les persécutions en Ukraine

Chers frères et sœurs ! En vivant les événements ecclésiastiques de notre époque, les souvenirs de la fin des années ...

Le patriarche de Serbie Porphyre a accueilli solennellement le président géorgien Mikheïl Kavelachvili

Le 18 décembre 2025, le patriarche Porphyre de Serbie a solennellement accueilli M. Mikheïl Kavelachvili, président de la Géorgie, effectuant ...

Congrès de la jeunesse du diocèse d’Europe occidentale de l’Église russe hors-frontières à Lyon

À peine achevées les célébrations de la fête de saint Nicolas le Thaumaturge, plus de soixante-dix jeunes venus de toute ...

Message commun des patriarches et chefs des Églises de Jérusalem-Noël 2025

Ainsi donc, nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins [en grec : martyrôn], rejetons tout fardeau ...

Le Patriarcat de Roumanie lance la version anglaise de son site officiel

La version anglaise du site officiel du Patriarcat de Roumanie a été lancée jeudi dans l’Aula Magna « Patriarche-Teoctist » ...

10 décembre (ancien calendrier) / 23 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saints Ménas, Hermogène et Eugraphe, martyrs à Alexandrie (vers 313) ; saint Gémellus, martyr paphlagonien (vers ...

23 décembre

Avant-fête de la Nativité du Christ Carême de la Nativité Les dix martyrs de Crète : Théodule, Saturnin, Europe, Gélase, Eunicien, ...

Le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a effectué une visite officielle en Lituanie

Le vendredi 19 décembre 2025, le métropolite majeur Emmanuel de Chalcédoine s’est rendu en Lituanie. Lors de sa visite, il ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.