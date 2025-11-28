Parution du Supplément au Ménée de Décembre aux éditions Apostolia

Parution du Supplément au Ménée de Décembre aux éditions Apostolia

Avec ce volume consacré au mois de Décembre, les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées, traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.
Rappelons que ceux-ci proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

On trouvera la table des matières de ce beau volume de près de 500 pages sur la page de la librairie du monastère de la Transfiguration où l’on peut aussi le commander

