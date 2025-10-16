Parution d’un calendrier des religions 2025-2026

Catégories À la Une Documents Lire par
Parution d’un calendrier des religions 2025-2026

Les éditions suisses Agora viennent de publier une nouvelle édition de leur Calendrier des religions pour la période qui va de septembre 2025 à décembre 2026. Le thème de ce calendrier est « Les étoffes du sacré« . Il est disponible en français et en allemand. Le calendrier est associé avec un dossier de 44 pages, « agrémenté de splendides photos », et un site dédié. Les dates de 150 fêtes religieuses et civiles y sont mentionnées et une quinzaine de traditions religieuses sont évoquées. C’est Christophe Levalois qui a rédigé l’article pour l’orthodoxie. D’autres détails sur le calendrier sont donnés ici. En France, le calendrier est notamment diffusé par La Procure-Evry, par les Éditions Olivétan ainsi qu’Amazon.

À propos de l'auteur

Photo of author

Orthodoxie.com

Lire tous les articles par Orthodoxie.com

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Première célébration orthodoxe à Notre-Dame de Paris depuis sa réouverture – (vidéo et photographies)

Le 12 octobre, la cathédrale Notre-Dame a accueilli les vêpres orthodoxes pour la première fois depuis l’incendie de 2019. Un ...

Colloque international : « Saint-Serge 1925-2025 : Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du XXIᵉ siècle » du 27 au 29 novembre

À l’occasion du centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, un colloque international se tiendra à Paris du 27 au 29 novembre. Cet ...

Parution d’un calendrier des religions 2025-2026

Les éditions suisses Agora viennent de publier une nouvelle édition de leur Calendrier des religions pour la période qui va ...

16 octobre

Saint Longin le Centurion qui était près de la croix du Christ, martyr en Cappadoce

3 octobre (ancien calendrier)/16 octobre (nouveau)

Saints hiéromartyrs Denys l’Aréopagite, évêque d’Athènes, Rustique, prêtre, et Éleuthère, diacre (96), saint Cyprien, évêque de Toulon (VI), saint Jean ...

L’Institut de traduction de la Bible publie les quatre Évangiles et les Actes des apôtres en langue nénètse

Les Nénètses constituent le peuple samoyède le plus nombreux, vivant dans le nord de la Sibérie occidentale et orientale, ainsi ...

Un nouveau site russe est consacré au « Chemin de croix du patriarche Tikhon » de Moscou (+1925)

À l’occasion du 100ᵉ anniversaire du trépas de saint Tikhon, patriarche de Moscou et de toute la Russie, l’Université orthodoxe ...

Parution d’un nouveau Manuel de prières en français

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, un nouveau Manuel de prières orthodoxes vient d’être publié ...

Réunion du Comité des représentants des Églises orthodoxes locales auprès de l’Union européenne (CROCEU)

Sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, s’est tenue aujourd’hui, ...

Week-end des familles du 13 au 17 mai 2026

La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale organise du 13 au 17 mai 2026 un week-end des familles au château de ...

15 octobre

Jour de jeûne Saint Lucien, prêtre à Antioche, martyr à Nicomédie (312) ; saint Barsès, évêque d’Édesse, confesseur (378) ; ...

2 octobre (ancien calendrier) / 15 octobre (nouveau)

Jour de jeûne Saint hiéromartyr Cyprien, la vierge Justine, et le martyr Théoctiste, de Nicomédie (304), bienheureux André le fol ...

Déclaration des chefs des Églises de Terre-Sainte sur la fin de la guerre à Gaza  

« [Le Seigneur] fait cesser les guerres jusqu’aux extrémités de la terre ; il brise l’arc et met en pièces ...

L’archevêque Jérôme d’Athènes est sorti de l’hôpital

L’archevêque d’Athènes Jérôme, est sorti de l’hôpital « G. Gennimatas » où il avait été transféré le dimanche 12 octobre ...

Le patriarcat d’Antioche établit un nouveau diocèse en Turquie

Lors de sa session synodale tenue à Balamand le 13 octobre 2025, et en réponse à la demande des fidèles ...

Allemagne : le monastère de la sainte-martyre-Élisabeth de l’Église orthodoxe russe hors-frontières fête ses 20 ans

Le monastère de l’Église orthodoxe russe hors-frontières dédié à la sainte néomartyre et grande-duchesse Élisabeth à Buchendorf, en Allemagne, a ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.