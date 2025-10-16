Parution d’un calendrier des religions 2025-2026

Les éditions suisses Agora viennent de publier une nouvelle édition de leur Calendrier des religions pour la période qui va de septembre 2025 à décembre 2026. Le thème de ce calendrier est « Les étoffes du sacré« . Il est disponible en français et en allemand. Le calendrier est associé avec un dossier de 44 pages, « agrémenté de splendides photos », et un site dédié. Les dates de 150 fêtes religieuses et civiles y sont mentionnées et une quinzaine de traditions religieuses sont évoquées. C’est Christophe Levalois qui a rédigé l’article pour l’orthodoxie. D’autres détails sur le calendrier sont donnés ici. En France, le calendrier est notamment diffusé par La Procure-Evry, par les Éditions Olivétan ainsi qu’Amazon.