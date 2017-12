Le patriarche d’Antioche Jean X a exhorté les Églises orthodoxes à faire tout leur possible pour préserver l’unité de la Syrie et a remercié la Russie pour son combat contre l’extension du terrorisme au Moyen Orient. Le primat de l’Église d’Antioche a parlé le samedi lors de la clôture de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe en la cathédrale du Christ Sauveur. Les chefs et représentants de plusieurs autres Églises autocéphales assistaient également à la rencontre. « À une époque où le terrorisme est en retrait grâce à l’intervention des militaires russes et lorsque les perspectives d’une solution pacifique apparaissent, nous, comme une Église orthodoxe unie, devons faire tout ce qui est possible pour préserver l’unité de la Syrie et pour faire revenir les Syriens chrétiens dans leur pays, et restaurer les églises et monastères en ruines », a déclaré le patriarche. S’adressant au patriarche Cyrille, le patriarche Jean l’a remercié pour ses efforts en vue du rétablissement de la paix au Moyen Orient et pour l’aide humanitaire accomplie avec l’aide de l’Église russe. Lors d’une rencontre avec le patriarche Jean le même jour, le patriarche Cyrille l’a assuré que l’Église orthodoxe russe continue à travailler avec les autorités russes afin d’assurer que l’aide humanitaire continue à atteindre la Syrie. Il a mentionné que le ministère russe de la Défense déployait un plan pour soutenir l’hôpital patriarcal à Homs, qui a été construit par les forces russes. Plus de deux tonnes d’équipement médical ont été expédiées à l’hôpital au mois de mai. « Nous serons éternellement reconnaissants pour les travaux et la préoccupation de la Russie envers la destruction du terrorisme, l’établissement de la paix et la stabilité de la Syrie. Nous nous tournons, avec une gratitude particulière, vers le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l’armée, les chefs politiques russes, et le peuple pour l’aide de la Russie à protéger notre pays de l’extension du terrorisme… en établissant la paix et en parvenant à une solution politique pacifique à tout ce qui se produit dans notre région », a conclu le patriarche Jean. Celui-ci a également rencontré le président Poutine dans sa résidence privée, ayant ainsi l’occasion de discuter encore de la situation en Syrie. Le primat a de nouveau exprimé sa profonde gratitude au président pour son aide en Syrie et aussi pour son intérêt à avoir cet entretien personnel.

