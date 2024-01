Prières pour la paix dans le monde

L’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe en occidentale a suggéré à ses paroisses et communautés de rajouter des prières aux ecténies instantes pendant la divine liturgie en faveur de la paix :

« – Seigneur, jette un regard compatissant sur les peuples de la terre et rends-les inébranlables devant ceux qui y sèment le trouble, Seigneur miséricordieux, nous T’en prions, écoute-nous et ai pitié de nous.

– Que soient illuminées par la lumière de la sagesse divine les pensées de ceux qui sont assombris par la faiblesse humaine. Fortifie Tes fidèles en terre d’Ukraine, en Terre Sainte et dans le monde entier, et garde-les saufs, nous T’en prions, écoute-nous et aie pitié de nous.

– Toi qui as donné le commandement de T’aimer ainsi que notre prochain, fais que les haines, inimitiés, corruptions, effusions de sang et autres iniquités prennent fin et que règne l’amour véritable, nous T’en prions, écoute-nous et aie pitié de nous.

De plus, nous vous invitons à dire cette prière après la grande litanie (sugubaia) après la lecture de l’Évangile :

« Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Tu as détruit le mur d’inimitié, Tu as accordé la vraie paix à Ton peuple, et Tu as appelé les artisans de paix ‘bienheureux fils de Dieu’. Nous T’implorons : bénis ceux qui recherchent la vraie paix et ceux qui travaillent pour cette cause. Éclaire les esprits et les cœurs de tous ceux qui veulent s’engager dans l’œuvre agréable à Dieu de la paix.

Donne la sagesse à ceux qui détiennent l’autorité, renforce la volonté des gouvernants de nos peuples et éclaire leurs esprits afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, discernement et grand souci du bien à la construction de la paix tant désirée. Par la grâce de ton Esprit Saint, fais que la paix se fasse dans tous les peuples, non par des paroles, mais par des actes, afin que les orphelins et les veuves soient réconfortés et ne pleurent plus, mais se réjouissent en voyant la paix tant attendue. Adoucis les cœurs endurcis, afin qu’ils recherchent dans la douceur la concorde et l’amour : la paix.

Bénis chaque homme et apprends-lui à comprendre et à faire Ta volonté, qui est le salut, l’amour, la paix et l’union de tous les hommes. Car Tu es Seigneur le Roi de la Paix, à laquelle il n’y a pas de limites, et à Toi soient la gloire, l’action de grâce et l’adoration, avec Ton Père sans commencement et à Ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen ».